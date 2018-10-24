Зантария о Сергее Квициния: возродил Союз журналистов Абхазии

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Сергей Квициния возродил Союз журналистов Абхазии, поделился воспоминаниями о заслуженном журналисте республики советник главы государства Владимир Зантария.

"После войны он возрождал Союз журналистов, заработал клуб для журналистов Абхазии. Ничего тогда не было. Помню, как проводились вечера, посвященные Анатолию Возба, Льву Любченко, которого он при жизни приглашал на эти вечера. Более того, Сергей Квициния наладил хорошие связи с Союзом журналистов России", — отметил Зантария.

Он также вспомнил, с какой гордостью Сергей Квициния вручал абхазским журналистам удостоверения, что говорило о его трепетном отношении к профессии и преданности ей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Руслан Хашиг: в объективности журналистов заинтересованы все

Судьба Сергея Квициния была нелегкой. Во время Отечественной войны народа Абхазии погиб его сын. Эту утрату он перенес с большим трудом. Душевную боль он излил в своей поэме на абхазском языке "Ауаз", посвященной сыну.

Сергей Квициния родился 16 мая 1927 года в селе Атара Абхазская Очамчырского района. В разные годы работал в редакции газеты "Апсны капш" литературным работником, заведующим отделом, заместителем редактора. В 1972 году Сергей Квициния был назначен редактором газеты "Апсны капш" и проработал в этой должности до 1992 года.

Заслуженный работник культуры Абхазской АССР и заслуженный журналист Республики Абхазия Сергей Квициния более 35 лет был председателем Союза журналистов Абхазии. Избирался депутатом IX, X, XI созывов Верховного Совета Абхазской АССР.