18:11 24 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.63
  • EUR75.08
Поиск
Сергей Квициния

Зантария о Сергее Квициния: возродил Союз журналистов Абхазии

© Фото : из личного архива Сергея Квициния
В Абхазии
Получить короткую ссылку
36 0 0

Бывший председатель Союза журналистов Республики Абхазия Сергей Квициния умер на 92-м году жизни в среду 24 октября.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Сергей Квициния возродил Союз журналистов Абхазии, поделился воспоминаниями о заслуженном журналисте республики советник главы государства Владимир Зантария.

"После войны он возрождал Союз журналистов, заработал клуб для журналистов Абхазии. Ничего тогда не было. Помню, как проводились вечера, посвященные Анатолию Возба, Льву Любченко, которого он при жизни приглашал на эти вечера. Более того, Сергей Квициния наладил хорошие связи с Союзом журналистов России", — отметил Зантария.

Он также вспомнил, с какой гордостью Сергей Квициния вручал абхазским журналистам удостоверения, что говорило о его трепетном отношении к профессии и преданности ей.

Руслан Хашиг
© Sputnik / Томас Тхайцук
Руслан Хашиг: в объективности журналистов заинтересованы все
Судьба Сергея Квициния была нелегкой. Во время Отечественной войны народа Абхазии погиб его сын. Эту утрату он перенес с большим трудом. Душевную боль он излил в своей поэме на абхазском языке "Ауаз", посвященной сыну.

Сергей Квициния родился 16 мая 1927 года в селе Атара Абхазская Очамчырского района. В разные годы работал в редакции газеты "Апсны капш" литературным работником, заведующим отделом, заместителем редактора. В 1972 году Сергей Квициния был назначен редактором газеты "Апсны капш" и проработал в этой должности до 1992 года.

Заслуженный работник культуры Абхазской АССР и заслуженный журналист Республики Абхазия Сергей Квициния более 35 лет был председателем Союза журналистов Абхазии. Избирался депутатом IX, X, XI созывов Верховного Совета Абхазской АССР. 

Теги:
журналистика, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Цыплята
    Мясное перемирие

    Россельхознадзор и Минсельхоз Казахстана сняли все ограничения на ввоз продукции животноводства и мяса птицы в отношении друг друга.

  • Речка в Национальном природном парке Ала-Арча. Архивное фото
    В десятке

    Авторитетное международное издательство Lonely Planet включило Кыргызстан в список десяти лучших стран для путешествий в 2019 году.

  • Вооруженный пистолетом мужчина, архивное фото
    Нервный покупатель

    Минская милиция задержала мужчину, который, угрожая пистолетом, заставил кассира столичного магазина нарезать купленный им лимон.

  • Больничная палата
    Обещанного годами ждут

    Латвийский пенсионер после перенесенных инсульта и инфаркта уже 11 лет ждет социальной реабилитационной помощи.

  • Папа римский Франциск
    Дорогой папа

    В литовском правительстве заявили, что стоимость визита папы римского Франциска в балтийскую республику составила около трех миллионов евро.

  • Пшеница
    Опасный урожай

    На зерновом складе в Комрате на мужчину упала стена. Чтобы освободить его из-под завала, потребовалась помощь спасателей – видео.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Ночная жизнь в сирийском Алеппо
Путин про герб США
Путин пошутил про герб США на встрече с помощником Трампа
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia