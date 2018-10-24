Апокалипсиса не будет: чего ждать от погоды в Абхазии завтра

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Погода в Абхазии ухудшится, но апокалипсиса не будет, сообщил Sputnik начальник отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амир Цушба.
Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, местами, в открытых пространствах, даже до 20 метров в секунду.
"Все начнется с небольшого дождика, который перерастет в сильный ливень. Будет шквалистый ветер. Наши сочинские коллеги уже предупредили нас. Там тоже говорят, что ветер усилится до 22 метров в секунду", – отметил Цушба.
В Сочи из-за обильных осадков есть вероятность резкого подъема уровней воды в реках. Абхазии же это не грозит.
"Когда люди слышат про штормовое предупреждение, им кажется, что за этим последуют наводнения и разрушения. Но ничего опасного не ожидается. Мы предупреждаем людей, чтобы они были осторожнее на дорогах. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен", – отметил он.
В МЧС Абхазии также добавили, что штормового предупреждения в Абхазии нет.
В Туапсинском районе 24 октября из-за обильных осадков на территории подтопило железнодорожные станции Гойтх, Пшиш и перегон Туапсе-Шепси.