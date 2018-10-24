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Погода

Апокалипсиса не будет: чего ждать от погоды в Абхазии завтра

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В Абхазии
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Сильные дожди и шквалистый ветер ожидаются на территории Абхазии 24 и 25 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Сария Кварацхелия. Погода в Абхазии ухудшится, но апокалипсиса не будет, сообщил Sputnik начальник отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Амир Цушба.

Ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, местами, в открытых пространствах, даже до 20 метров в секунду.

"Все начнется с небольшого дождика, который перерастет в сильный ливень. Будет шквалистый ветер. Наши сочинские коллеги уже предупредили нас. Там тоже говорят, что ветер усилится до 22 метров в секунду", – отметил Цушба.

В Сочи из-за обильных осадков есть вероятность резкого подъема уровней воды в реках. Абхазии же это не грозит.

Шторм на море
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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 25 октября
По словам главного синоптика республики, людям нужно быть более осторожными, но паниковать не стоит.

"Когда люди слышат про штормовое предупреждение, им кажется, что за этим последуют наводнения и разрушения. Но ничего опасного не ожидается. Мы предупреждаем людей, чтобы они были осторожнее на дорогах. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен", – отметил он.

В МЧС Абхазии также добавили, что штормового предупреждения в Абхазии нет.

В Туапсинском районе 24 октября из-за обильных осадков на территории подтопило железнодорожные станции Гойтх, Пшиш и перегон Туапсе-Шепси.

Теги:
прогноз погоды, Абхазия


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