Чиновников из Абхазии без объяснения причин не пустили в Молдову

Глава Гудаутского района и официальный представитель ПМР в Абхазии направлялись в Приднестровье на празднование Дня города Дубоссары.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Главе администрации Гудаутского района Руслану Ладария и официальному представителю Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба запретили въезд в Молдавию, рассказал Sputnik сам Руслан Ладария.

© Фото : представительство Абхазии в ПМР Ватаман: действия властей Молдовы носят провокационный характер

Глава Гудаутского района и официальный представитель ПМР в Абхазии направлялись в Приднестровье на празднование Дня города Дубоссары. Но в аэропорту Кишинева им не разрешили проехать дальше.

"Дубассары и Гудаута – города побратимы. Это был визит, приуроченный ко Дню города. По приезде в аэропорт Молдавии без объяснения причин нам было отказано во въезде в Молдавию. Причину не объяснили, не пустили — и все, ничего не комментируют. Мне лично не понятны причины. Видимо, они не хотели, чтобы мы въехали в Приднестровье", – сказал он.

МИД Приднестровской Молдавской Республики сделал заявление о недопустимости применяемых Молдовой форм ограничения свободы передвижения людей и расценил это как очередной провокационный выпад, подрывающий основы двустороннего взаимодействия.