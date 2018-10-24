Урбанизировать и модернизировать: новые идеи для Сухума

Первая часть урбанистического форума прошла в Сухуме с 20 по 24 октября. О том, что жители столицы думают о своем городе и как им предложили его изменить, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Любимый и нелюбимый Сухум

Тактический урбанизм. Звучит устрашающе, но все не так ужасно, а даже позитивно. Группа российских и абхазских экспертов для начала провела исследование — пытались узнать, что жители столицы думают о своем городе, каким они его видят и как сделать его лучше.

Результаты опроса легли в "ментальную карту Сухума". По словам организатора форума Инны Барчан, найти недовольных среди сухумчан было сложно.

"Город любят все, и все места любимы. "Сухум очень комфортный город для человека", таким было первое высказывание жителя столицы", — рассказала Борчан.

Тем не менее удалось обнаружить и болевые точки. Большинство жителей столицы высказалось за снос непригодных советских зданий, жаловалось на состояние тротуаров, негигиеничное состояние Сухумского рынка, практически все "нелюбимым местом" назвали Новый район.

"Многие отметили, что в восстановлении нуждаются причал на набережной, кафе "Амра" и другие объекты. Это говорит о том, что наши горожане хотят сохранить облик своего города, но также освоить современные пространства", — подвела краткий итог член исследовательской группы Екатерина Еник.

"Атаковать" Instagram

Далее исследователи перешли к этапу создания "Интеллектуального Сухума". Для этого необходимо открытие культурных центров, творческих мастерских, а также вовлечение носителей культуры в процесс. Конечно, это все проекты, но первым шагом, уверены эксперты, должен стать информационный вброс – наполнение социальных сетей разнообразным контентом о жизни и культуре города.

По словам архитектора Мадины Чкотуа, отличной платформой может стать тот же Instagram.

"Каждый день мы наполняем свои страницы контентом и тем самым пополняем медиапространство информацией о нашем городе. Это отличный способ рассказать об истории, потому что, к примеру, кадры старого Сухума очень сложно найти. Зачастую они находятся в личных или государственных архивах. То есть у нас сейчас огромный пробел, который мы можем заполнить таким простым способом", — сказала архитектор.

© Sputnik Урбанистический форум. Пленарное заседание

Первым проектом команды урбанистов стали фото дверей зданий в Сухуме.

"Эти фотографии можно выкладывать под специальным хештегом, чтобы потом можно было их легко найти и использовать для каких-то проектов", — добавила Чкотуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Погрузиться в "Старый Сухум" с Анзором Агумаа

Также организаторы показали зрителям пример вирусного ролика. Его идея заключалась в том, чтобы показать здания и природу Сухума без лиц и людей. В кадре были видны только руки людей, которые трогали здания, прогуливаясь по городу.

"Таким вот баловством мы хотим обратить внимание на красоту города", — отметили авторы.

Архитектор Кама Кация также поделилась абхазским опытом использования исторического пространства. В качестве примера она привела проведения концерта на руинах Диоскурии.

"Нам бы хотелось еще больше вовлечь эти заброшенные места, сделать их культурными площадками и активизировать", — отметила она.

Решение есть

По мнению экспертов, нужно создать некоммерческое партнерство по развитию города. И они даже знают как.

"В первую очередь необходимо зажечь горожан этой идеей преображения города. Процесс уже пошел, мы начали этим заниматься, и многие жители к нам присоединились", — сказала организатор проекта Татьяна Ергунова.

Второй шаг — создание пространства для связи сообщества и власти.

"Мы должны создать своеобразный институт развития города, в котором можно будет реализовывать стратегии его развития. Это можно реализовать и на площадке SKLAD, но необходимо привлечь большее количество людей, активистов и готовых лидеров, которые живут в Сухуме. Можно ходить и жаловаться, что у нас в городе все плохо, а можно обсуждать и действовать на своем примере", — добавила Ергунова.