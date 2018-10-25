Наркоторговца в бегах поймали на границе с Абхазией

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. На российско-абхазской границе задержан мужчина, находившийся в розыске за незаконное изготовление и перевоз наркотических средств, сообщает пресс-служба ФСБ России по Краснодарскому краю.
Мужчина был пойман при прохождении паспортного контроля на пропускном пункте "Адлер".
"Выяснилось, что гражданин проходит фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Преступление мужчина совершил на территории Республики Адыгея, где и был объявлен в конце прошлого года в федеральный розыск после того, как ему удалось скрыться из поля зрения правоохранительных органов региона", — говорится в сообщении.
Сотрудники Погрануправления передали нарушителя полиции Сочи для дальнейшего расследования дела.