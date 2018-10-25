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Наркотики в пакетиках

Наркоторговца в бегах поймали на границе с Абхазией

© Fotolia / Africa Studio
В Абхазии
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Россиянин находился в розыске за преступление, совершенное в 2017 году в Адыгее.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. На российско-абхазской границе задержан мужчина, находившийся в розыске за незаконное изготовление и перевоз наркотических средств, сообщает пресс-служба ФСБ России по Краснодарскому краю.

Колючая проволока
© Фото: Robert Hickerson
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Мужчина был пойман при прохождении паспортного контроля на пропускном пункте "Адлер".

"Выяснилось, что гражданин проходит фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Преступление мужчина совершил на территории Республики Адыгея, где и был объявлен в конце прошлого года в федеральный розыск после того, как ему удалось скрыться из поля зрения правоохранительных органов региона", — говорится в сообщении.

Два прозрачных полимерных свертка с наркотическим средством N-метилэфедрон, изъятые пограничниками на паспортном контроле в МАПП Адлер
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю
Два прозрачных полимерных свертка с наркотическим средством N-метилэфедрон, изъятые пограничниками на паспортном контроле в МАПП "Адлер"

Сотрудники Погрануправления передали нарушителя полиции Сочи для дальнейшего расследования дела.

Теги:
наркокурьеры, оборот наркотиков, Пограничное управление ФСБ РФ, Россия, Абхазия


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