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Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское

Зима близко: что изменилось для жителей Приморского после ЧП на военном складе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Приморское восстанавливается после взрыва (15)
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О том, как идет строительство новых домов в селе Приморское после прошлогоднего взрыва на складе с боеприпасами, смогут ли все семьи заселиться в свои дома до прихода зимы, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Как построили

Первые минуты взрыва в селе Приморское
© Фото : предоставлено местным жителем Павлом Отырба
Взрыв и последствия: Приморское год спустя
В селе Приморское сегодня мало что напоминает о том, что более года назад в его окрестностях произошел взрыв боеприпасов на военном складе. 11 семей остались без жилья, государство начало строить для них новые дома. Рабочие приступили к восстановлению домов спустя несколько дней после взрыва. По первоначальным прогнозам, планировалось завершить строительные работы еще до нового 2018 года.

Семья Леварсы Отырба около десяти дней назад обзавелась новым домом, до этого детей приходилось отправлять к родственникам. Сам он ютился в маленьком домишке, единственном строении на участке, чудом уцелевшем при взрыве в прошлом году.

В целом он доволен новым домом. Рабочие учли все его пожелания. Он рад всему, хотя стройка очень сильно затянулась. Остались, как он считает, работы по мелочи — пока нет перил у лестницы, но это хозяина не особо беспокоит, главное — есть крыша над головой.

Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом семьи Отырба

"Мы довольны. Все, что сделано, выполнено на должном уровне, комнат больше, чем было в нашем прежнем доме", — подчеркнул он.

Дом Леварсы Отырба пока пуст. Закупить сразу всю мебель и технику ему не под силу, все со временем. Проблема отопления также пока не решена. Планирует построить камин, а пока семья будет согреваться электрической плитой. Не самый лучший способ, так как электричество в селе нестабильное, а в зимнее время напряжение так падает, что обогреватель "не тянет". 

Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом Бориса Гриценко
Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом семьи Отырба

Недавно закончился ремонт в доме Бориса Гриценко, он не стал ждать госфинансирования и вложил собственные деньги.

"Мы, конечно, довольны проведенными работами, правда, прораб немного нас подвел, если был бы другой, то уже давно жили бы в этом доме. В строительство я вложил и сумму своих денег, в итоге, мы завершили строительство", — говорит он.

По его словам, из-за задержек с финансированием, ему пришлось брать деньги в кредит и самому платить рабочим. На мебель денег уже не хватило. Он не отчаивается, вопрос решит со временем.

Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское
© Sputnik / Томас Тхайцук
Старый дом Бориса Гриценко

Далеко до новоселья

Если семья Леварсы Отырба уже заселилась в новый дом, то Асиде Авидзба с ее двумя детьми до этого далеко. Внутренние работы в ее доме пока не начаты, но рабочие успели сделать крышу и покрасить фасад. Снаружи кажется, что дом готов. Внутри обратная картина. Всего недостроенными остаются два дома из 11.

Семья Асиды живет в одной комнате полуразрушенного старого дома, уцелевшие стены покрыты трещинами. Кое-как все это укреплено железными упорами, чтобы лачуга не рухнула на своих обитателей.

Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское
© Sputnik / Томас Тхайцук
Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское

Хозяйка не может получить вразумительного ответа, почему их дом все еще не построен, когда другие семьи уже вселились, ведь говорили, что на строительство государство выделило деньги.

"Мы надеемся, что работы завершат до зимы, хотя это кажется мало выполнимым, так как вы видите, что сейчас здесь нет строителей, сказали, что должны были прийти еще неделю назад", — сокрушается она.

Во дворе брошены мешки с цементом, которые хозяева сами накрыли брезентом, чтобы не мокли под дождем. По словам Асиды Авидзба, после того как сменился прораб, темпы немного увеличились.

Ждет с прошлого года новоселья Шуля Джикирба. Он отказался общаться с журналистами, так как никому уже не верит. Власти ему обещали, что 2018 год он встретит в новом доме, а грядет уже 2019-й.

Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом Шули Джикирба
Восстановление пострадавших во время взрыва домов в селе Приморское
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дом Шули Джикирба

Темы:
Приморское восстанавливается после взрыва (15)
Теги:
восстановление, взрывы, разрушения, Абхазия


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