Выбирать или назначать мэра столицы: сухумчане выскажутся на референдуме

Заседание Сухумского городского Собрания, на котором было принято решение о проведении референдума, состоялось в четверг 25 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за проведение референдума, посвященного прямым выборам главы администрации столицы, на заседании в четверг 25 октября.

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С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Маршания, который отметил, что около полутора лет назад были направлены письма в Администрацию президента и Парламент с просьбой рассмотреть законопроект о местном самоуправлении.

"Там было много того, что хотели бы видеть, к примеру, выборы главы администрации Сухума путем прямого голосования, увеличение полномочий депутатов местного самоуправления", — отметил депутат.

По его словам, вопрос на референдуме будет звучать так: "Вы за выборы главы администрации города Сухум путем прямого волеизъявления граждан, постоянно проживающих на территории города Сухум?".

Результаты референдума будут носить рекомендательный характер, подчеркнул Маршания.

Итоги референдума будут направлены руководству страны, отметил Дмитрий Маршания. Он добавил, что подобные волеизъявления проводятся во многих странах мира, и несмотря на то, что они носят рекомендательный характер, с ними считаются.

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"Нужно назначить временные сроки, если мы не принимаем конкретные сроки исполнения, то оно может затянуться на месяцы и годы. У нас есть положение о выборах депутатов местного самоуправления, просто в силу того, что 25 лет никто не проводил референдум, механизм не прописан", — говорит депутат.

Однако это технический вопрос, так как есть выборы местного самоуправления, которые можно применить при проведении референдума, уверен он.

© Sputnik Бадрак Авидзба Заседание Городского собрания Сухума

"Мы можем подкорректировать эти нормы, мы можем сделать положение, и выборы пройдут. У нас есть комиссия, этой комиссии нужно поручить изучить положение о местном референдуме", — подчеркнул Маршания.

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Он отметил, что пяти месяцев достаточно для того, чтобы организовать проведение референдума.

"Пунктом № 2 нужно поручить администрации города Сухум в течение пяти месяцев подготовить и произвести референдум по этому вопросу. Нужно подготовить урны и всю остальную работу", — отметил председатель Горсобрания Константин Пилия.

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После того как депутаты сошлись во мнении о проведении референдума до 10 марта 2019 года, Дмитрий Маршания заметил, что инициатива, которую он озвучил в городском Собрании, исходит от жителей столицы, и он считает ее обоснованной.

Из 18 депутатов Сухумского городского Собрания за проведение референдума проголосовало 16 человек, двое воздержались. В настоящее время глава администрации Сухума назначается президентом Абхазии.