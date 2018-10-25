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Константин Пилия

Председатель Горсобрания Сухума предложил перенести выборы президента Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание Сухумского городского Собрания, на котором председатель Константин Пилия предложил принять заявление о переносе даты президентских выборов, состоялось в четверг 25 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия на заседании в четверг 25 октября предложил вынести на голосование обращение по переносу сроков президентских выборов в Абхазии в 2019 году.

"Мы стоим у порога очень важного политического события для нашей страны, это выборы президента Абхазии. Это политическое событие больше всего волнует наших граждан, которые занимаются бизнесом и думают о хлебе насущном, они больше озабочены завтрашним днем", — подчеркнул он.

Константин Пилия зачитал заявление, в котором, в частности, говорится о том, что перенос даты президентских выборов предлагается в целях сохранения стабильности в обществе и с учетом политического накала в обществе в преддверии курортного сезона.

Здание администрации г. Сухум.
© Sputnik Томас Тхайцук
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"У нас выборы попадают на лето, вы знаете, как у нас проходят выборы, это сбивает и курортный сезон. Из-за напряженной предвыборной борьбы нужно не упустить время на подготовку проектов Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Для того чтобы попасть с проектами в бюджет России, их нужно готовить весной, летом и осенью. Проводя выборы в это время, мы упустим год", — сказал Константин Пилия.

Исходя из этих соображений, есть смысл перенести проведение президентских выборов в Абхазии на апрель, считает председатель Горсобрания.

"Мы все знаем и слышим, что люди, которые не согласны с положением вещей в стране, хотят выйти на улицы, проводить акции неповиновения, как это было в Армении или где-то еще. Никто этого не хочет, давайте приложим максимальные усилия и избежим этого", — заметил он.

Также предлагается день инаугурации провести 27 мая 2019 года, что может способствовать сближению политических сил Абхазии, подчеркнул Константин Пилия.

"Это проект заявления, он перед вами, я хотел бы, чтобы мы за него проголосовали и направили это письмо как просьбу руководству. Может быть, кто-то не захочет, у нас у всех разное мнение, кто-то может не захотеть. Если даже мы проголосуем большинством, это будет звучать как то, что сухумские депутаты поддержали. Поэтому предлагаю поименное голосование", — предложил председатель Горсобрания.

Затем депутаты начали обсуждать данную инициативу, прозвучал вопрос правового характера, не нарушает ли это заявление Конституцию и закон о выборах. В ответ Константин Пилия заметил, срок полномочий президента предусматривает его нахождение на посту в течение пяти лет.

Константин Пилия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Но мы обращаемся, дальше принятие решения за президентом и Парламентом, они могут принять или же нет. Но мы разговариваем с избирателями, их беспокоит, что будет в 2019 году, а также курортный сезон и так далее", — говорит глава сухумского Горсобрания.

Депутат Мизан Зантария предложил не проводить голосование по принятию обращения.

"Те депутаты, которые хотят подписать это обращение, напишут свое имя, после чего отправим этот проект в Администрацию президента и Парламент. Каждый избиратель не хочет, чтобы были стычки на почве выборов, у нас люди просто устали, нужно подвинуть сроки проведения выборов", — сказал Зантария.

Депутаты Сухумского городского Собрания сошлись во мнении вернуться к этому вопросу после заседания, все желающие смогут подписаться под обращением, после чего оно будет направлено руководству страны.

Теги:
выборы, Сухумское Городское Собрание, Константин Пилия, Сухум, Абхазия


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