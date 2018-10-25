23:36 25 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR74.99
Поиск
Города Крыма. Гурзуф

Ассоциация "Друзья Крыма" пополнилась представителями еще 36 стран

© Sputnik / Алексей Павлишак
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4201

В Ливадийском дворце Ялты в 2017 году была учреждена международная ассоциация "Друзья Крыма" и принято воззвание-декларация о необходимости восстановления дружественных отношений между Крымом и странами мира.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Представители из 36 стран мира присоединилось к международной ассоциации "Друзья Крыма", сообщил директор делового и культурного центра Крыма Ярослав Иванченко, передает РИА Новости.

Вид на Крым
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Абхазия вступила в "Клуб друзей Крыма"
"Фактически, за год после создания, членами ассоциации друзей Крыма стали более 150 человек из 36 стран мира", — сказал Иванченко на международной конференции "Крым в современном международном контексте".

По его словам, в ассоциации есть представители Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Китая, Литвы, Норвегии, Палестины, Сербии, Сирии, США, Турции, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии, Япония и других стран мира.

Юрист: санкции против Крыма оспорят в международных инстанциях>>

"Национальные клубы друзей Крыма были образованы за этот год в Абхазии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Израиле, Китайской Народной Республике, Сербии, Сирии, Швейцарии, Южной Осетии, Словакии, Тунисе, Бельгии. В ближайшее время ожидается создание еще ряда национальных клубов друзей Крыма", — рассказал Иванченко.

Теги:
Абхазия, Крым


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

  • Трамвай 71-911 City Star
    Ничего не понимаем!

    МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.

  • Роландас Паксас
    К выборам не допущен

    Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит откладывается

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

  • Девушка в сауне, архивное фото
    В парилку через ЗАГС

    В сауны Душанбе перестали пускать неженатые пары. Теперь в банях могут попариться только те, кто официально зарегистрировал отношения в ЗАГСе.

  • Молоток
    Терроризм не пройдет!

    Суд Узбекистана приговорил жителя страны к девяти годам лишения свободы за попытку уехать воевать в Сирию на стороне террористов.

  • Зал заседаний Рийгикогу
    Языковой вопрос

    Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Все коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим работы.
Удар по Сочи: последствия непогоды в городе-курорте
Как устраняют последствия обильного паводка в Сочи
Как устраняют последствия обильного паводка в Сочи
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia