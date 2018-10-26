Рейс поезда Москва-Сухум отменен из-за разрушений пути в Сочи

Поезд Москва-Сухум должен был прибыть на железнодорожный вокзал столицы в 10:28 в пятницу 26 октября.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прибытие поезда Москва-Сухум отменено из-за подтопления железнодорожных путей в Сочи, сообщил Sputnik заместитель руководителя РУП "Абхазская железная дорога" Игорь Маргания.

"Люди могут возвращать билеты по месту, откуда они их брали, у нас могут возвращать билеты, распечатанные на бланках. Поезд Москва-Сухум должен был прибыть на железнодорожный вокзал столицы в 10:28 26 октября, а обратно отправиться в 13:29. Люди уже могут обращаться за сдачей билетов", — подчеркнул Маргания.

Поезд № 305 Москва-Сухум 25 октября прибыл на станцию Краснодар-2, оттуда не смог продолжить движение, так как из-за проливных дождей в районе Туапсе повреждены железнодорожные пути.

Как сообщает пресс-служба РЖД, на перегоне Греческий — Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 метров, на станции Туапсе и перегоне Греческий-Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя. В настоящее время на перегоне Греческий-Кривенковская движение поездов закрыто, предпринимаются все меры по ликвидации последствий непогоды.