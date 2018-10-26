"Фруктовые" сигареты: пограничники пресекли контрабанду из Абхазии в Россию

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Две уроженки Абхазии пытались провезти через российско-абхазскую границу 118 блоков сигарет. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Контрабанда сигарет из Абхазии в Россию была пресечена на пешеходной составляющей МАПП "Адлер" с разницей в один день. Таможенники обнаружили блоки сигарет при досмотре в дорожных сумках.

"Если в первом случае жительница соседнего государства пыталась под фруктами укрыть 33 блока сигарет, то вторая гражданка Республики Абхазия умудрилась "расфасовать" по сумкам уже 85 блоков табачной продукции, также прикрыв их фруктами", — говорится в сообщении.

Правонарушительницы не смогли объяснить таможенникам свой поступок. В соответствии с таможенным законодательством России, граждане свободно могут провозить с собой не более одного блока сигарет.