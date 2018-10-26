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Труппа РУСДРАМа ждет электричку для того что бы отправиться в Абхазию

Труппа РУСДРАМа ждет электричку, чтобы отправиться в Абхазию

© Фото : предоставлено Ираклием Хинтба
В Абхазии
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Русский драматический театр находился с гастролями в Адыгее 24 октября.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Русский драматический театр возвращался с гастролей в Адыгее в четверг, 25 октября, но автобус не смог проехать в Сочи из-за разрушения моста.

"Сейчас появилась информация, что есть одна электричка, которая курсирует в одну и другую сторону. Так как один железнодорожный путь восстановлен. Мы купили билеты и планируем выехать в ближайшее время", — сообщил гендиректор Ираклий Хинтба.

Гастроли РУСДРАМа
© Фото: Facebook/Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера
Труппа РУСДРАМа не может вернуться в Абхазию

Русский драмтеатр находился с гастролями в Адыгее, но по дороге в Абхазию автобус оказался в автомобильном заторе у поселка Магри, возникшем из-за разрушения моста через реку Макопсе.

Коллективу театра пришлось переночевать в одном из местных мини-отелей района. По словам руководителя, проблем с размещением не возникло. Единственная трудность состояла в нехватке питьевой воды.

Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом было прервано в результате повышения уровня воды в реке Макопсе 25 октября. Стихия разрушила 20-метровый участок трассы.

По сообщению РЖД, 26 октября движение поездов на перегоне Шепси-Водопадный Северо-Кавказской железной дороги частично восстановлено.



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