Группа бойцов "Дед" под командованием Бориса Пачулия попала в засаду в селе Ачгуара во время попытки освобождения Очамчыры от грузинских войск 26 октября 1992 года.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Церемония открытия мемориала в память о бойцах группы "Дед" состоялась в селе Ачгуара 26 октября.

На открытии памятника выступил боец группы и инициатор открытия мемориала Мурман Гварамия. Он отметил, что памятник должен стать не просто памятью, но и символом свободы народа Абхазии.

"Сегодняшнее событие очень памятно. Если бы не эти ребята, которые в начале войны встали на защиту родины, отдали этому все свои силы и жизнь, то мы сегодня не жили в свободном государстве. Хочу поблагодарить тех, кто внес свой вклад в создание этого памятника", — добавил он.

Два сына Ирины Джопуа — Руслан и Аслан также воевали под командованием Бориса Пачалия. Аслан так и не вернулся с операции по освобождению Очамчыры.

"А Руслана взяли в плен, где продержали 21 день, а потом обменяли. Он сразу же вернулся на защиту родины, это было сложно, но он сказал, что должен отомстить за брата и друзей. Он погиб 5 лет назад из-за проблем со здоровьем. Хочу сказать спасибо тем, кто стал автором этого мемориала. Мы ждали его 25 лет, многие из матерей не дождались, но я смогла своими глазами увидеть это", — сказала Джопуа.

В церемонии открытия мемориала также принял участие президент Рауль Хаджимба. По его приказу 33 бойца группы "Дед" были награждены медалью "За Победу" в Отечественной войне народа Абхазии, из них 23 посмертно.

© Фото : Пресс-служба президента РА Открытие мемориала бойцам "Деда" состоялось в Ачгуаре

Операция по освобождению Очамчыры началась 26 октября 1992 года. Согласно плану, в ней участвовали две группы, одна из которых должна была десантироваться с моря, а остальные одновременно подступиться к Очамчыре с разных сторон.

Морской десант не смог вовремя добраться до позиций, несмотря на это бойцы группы "Дед" под командованием Бориса Пачалия сумели захватить здание Очамчырской милиции. После нескольких часов обороны силы бойцов иссякли, группе пришлось отступать. В районе села Ачгуара их машина попала под обстрел, погибли 19 бойцов. После войны на месте гибели отряда была установлена мраморная плита. В 2015 году на заседании комиссии по монументальному искусству, возглавляемой премьер-министром Геннадием Гагулия, было решено воздвигнуть мемориал. Автором проекта стал художник Батал Джопуа.