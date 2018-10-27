Тарба о призыве в армию Абхазии: растет количество уклонистов

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Количество уклонистов от службы в Вооруженных силах Абхазии ежегодно растет, сообщил в интервью радио Sputnik заместитель военного комиссара республики по призыву Беслан Тарба.

По его словам, отчасти это связано с существующими в законе недостатками.

"К примеру, многие наши студенты после 4-5 лет обучения сразу поступают в магистратуру. Согласно закону, перед тем как продолжить учебу, они должны пройти службу, но на бумаге это не так подробно описано. В итоге, мы решаем дела "по-абхазски", закрываем на это глаза, сами нарушаем закон, а многие выпускники автоматически попадают в список уклонистов", — объяснил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минобороны Абхазии: списки уклонистов от армии будут упорядочены

Усложняют ситуацию врачи и психологи. По мнению заместителя комиссара, во многих случаях их диагнозы преувеличивают действительное положение дел.

"К примеру, врач-психотерапевт утверждает, что если призывник "правой рукой чешет левую руку", то он может вскрыть себе вены. Мы понимаем, что в теории такое возможно, но на практике все иначе. Из-за таких диагнозов зачастую комиссуют солдат из воинских частей, они, как и их родители, этому рады. Мы просим врачей больше обращать внимание на официальные военные законы и акты, а не гнаться за трендами", — сказал Тарба.

Но есть и более глубокие причины. В абхазских школах не хватает подготовки к военной службе.

"После войны было больше патриотизма, и на службе было больше риска. Сегодня патриотизм хромает, а риска никакого нет для службы. Мы сегодня уделяем мало внимания военной подготовке в школах, организация уже не такая, как была раньше", — добавил заместитель комиссара.

В этом году более 500 призывников пройдут республиканскую медицинскую военную комиссию. Она будет проходить два раза в неделю с 26 октября по 28 декабря. Ежедневно врачи будут принимать по 28 человек.

"До 26 октября призывные врачебные комиссии проходили в районах республики. Со всеми справками призывники, стоящие на учете, должны будут явиться на проверку в республиканскую комиссию", — добавил заместитель комиссара.

В 2017 году 22 человека были комиссованы с диагнозами психического расстройства.

"Тех, у кого действительно есть жалобы, мы за счет государства отправляем в наши медицинские учреждения, где они могут бесплатно пройти обследование, чтобы установить диагноз, и даже при необходимости оплачиваем лечение", — объяснил Тарба.

Осенний призыв проходит в Вооруженные силы Абхазии, ему подлежат все мужчины, состоящие на воинском учете от 18 до 27 лет.