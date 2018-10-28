Вячеслав Айба: музыкант и воин

Арифа Капба, Sputnik

Один из основоположников абхазской школы оперно-симфонического дирижирования Вячеслав Айба получил хорошее академическое образование по специальности "хоровое дирижирование". Сначала он учился в Сухумском государственном музыкальном училище, затем в Тбилисской государственной консерватории.

© Фото : предоставлено Сухумским музыкальным училищем "Последняя симфония" абхазского оркестра

Блестящее образование

В 1976 году Вячеслав Айба был призван в ряды Советской армии, проходил военную службу в Лейпциге. Окончив службу, Айба вернулся на родину, был назначен дирижером Государственной хоровой капеллы, а также начал проходить курсы "оперно-симфонического дирижера" у народного артиста СССР, профессора Одиссея Димитриади. Затем Айба проходил ассистентуру-стажировку в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета (ныне Мариинский театр), художественным руководителем которого тогда был Юрий Темирканов.

По мнению музыковеда Асиды Царгуш, мало кто из абхазских дирижеров мог бы похвастаться столь фундаментальным музыкальным образованием. "Благодаря этому редкому совмещению и хорового, и симфонического дирижера в одном лице, Вячеслав Максимович часто совмещал работу художественного руководителя и главного дирижера двух коллективов – Государственной хоровой капеллы и Симфонического оркестра, что достаточно редкий случай в истории абхазской дирижерской школы ", — отмечает Царгуш.

Вячеслав Айба внес особый вклад в популяризацию абхазской профессиональной музыки, уверена Асида Царгуш: "В те годы, когда он руководил капеллой, в ее репертуар входили хоровые произведения Раждена Гумба, Алексея Чичба, Константина Ченгелия, Тото Аджапуа. Но, конечно же, наряду с абхазской музыкой в репертуар капеллы входили и произведения мировой классики. Это, например, части "Реквиема" Моцарта, а также довольно редко исполняемые у нас музыкальные произведения немецких композиторов Генриха Шютце и Ханса Хасслера".

Управляя симфоническим оркестром

Не менее значительный вклад Вячеслав Максимович внес в историю Государственного симфонического оркестра Абхазии. Именно в те времена, когда он дирижировал этим оркестром, зародилась традиция вечеров симфонической музыки.

"Эти концерты проходили в Абхазской государственной филармонии на протяжении нескольких довоенных лет, — рассказывает музыковед Асида Царгуш. – В программе вечеров симфонической музыки были такие сложные произведения мировой симфонической литературы, как Бетховен, Моцарт, Сенсанс, Григ, Вебер".

После трагических событий войны судьба симфонического оркестра оказалась печальной. Большая часть музыкантов, оркестрантов покинули страну в связи с военными действиями, практически весь инструментарий, нотные архивы были разграблены, уничтожены, сожжены, и после войны встал вопрос о том, чтобы сохранить коллектив хотя бы в виде камерного оркестра.

"В решении этой сложной задачи огромная заслуга принадлежит всем нашим крупнейшим абхазским дирижерам: Льву Григорьевичу Джергения, Анатолию Дмитриевичу Хагба и, конечно, Вячеславу Максимовичу Айба, — отмечает Царгуш. – Работая в совершенно неприспособленных для репетиций местах, все вместе они сделали все, чтобы сохранить этот оркестр, который сейчас играет огромную роль в музыкальной жизни Абхазии".

Спасти оркестр

Музыкант, заслуженный артист Абхазии, ныне директор детской школы искусств имени Ковача Михаил Алхазов был одним из тех, кто помнит это сложное послевоенное время, когда репетиции камерного оркестра проходили в помещении сухумской кирхи. Окончив институт в Нальчике и вернувшись в родной Сухум, Миша Алхазов очень обрадовался, когда узнал, что дирижером камерного оркестра был Вячеслав Айба, человек который знал его с детства. До войны они жили в одном доме, одном подъезде. Алхазова сразу же посадили в оркестр одним из двух альтистов. Работу под руководством Айба он вспоминает с теплотой:

"Это был очень мягкий, дружелюбный человек, который переживал за свой коллектив, пытался всем помогать, как-то поддержать, собрать тех немногих, кто на тот момент оставался здесь. Тогда у нас были большей частью работники довоенного оркестра пенсионного возраста, молодые ребята тоже были, но совсем немного. А репетировали мы в старой кирхе, ремонта там не было, условия никакие. Но он очень старался, чтобы коллектив был чем-то занят, старался находить нам площадки для выступления, которых на тот момент было очень мало, а также возможность дополнительного заработка для музыкантов".

Афиша Вячеслав Айба. Архивное фото

Детская хоровая школа

Не многие знают, что помимо всего, что Вячеслав Айба делал для капеллы и оркестров, у него были серьезные задумки по популяризации классической музыки среди совсем юного поколения. Так, музыковед Асида Царгуш вспоминает, что за несколько лет до войны на базе Сухумского государственного музыкального училища решили открыть детскую хоровую школу, целью которой было приобщение детей к культуре хорового пения, как к народному хоровому пению, так и хоровой классике.

© Sputnik Богатая талантами и друзьями Абхазия

"Директором школы была приглашена первая абхазская органистка, ныне Народная артистка Абхазии Марина Шамба, Вячеслав Айба был руководителем этой детской хоровой капеллы, а я в той школе преподавала, — вспоминает Царгуш. — Кстати, с большим энтузиазмом родители приводили в эту школу своих талантливых детей. В первом наборе была та удивительная девочка Рада Багателия, та самая Рада, памяти которой ее отец Валерий Багателия посвятил всем известную одноименную песню".

К открытию детской хоровой школы Вячеслав Айба подходил с той же серьезностью и ответственностью, как и ко всем другим своим профессиональным делам. "Я помню, — отмечает Царгуш, — что Вячеслав или Славик, как мы все его называли, очень волновался, для него это была совершенно необычная работа. Несмотря на его богатый опыт работы с разными коллективами, с детьми он не работал никогда. В этом есть своя специфика, своя сложность, особенно когда речь идет о детском хоровом коллективе. Но, несмотря на свои волнения и сомнения, он не отказался взяться за эту работу. К сожалению, проекту этому не суждено было иметь продолжения – началась война, и больше к этой теме мы не возвращались".

"Сменил дирижерскую палочку на автомат"

После начала Отечественной войны народа Абхазии Вячеслав Айба был одним из тех, кто, не задумываясь, встал на защиту своей родины.

"Он без всякого сомнения сменил дирижерскую палочку на автомат, — рассказывает Асида Царгуш. — И в этом тоже ведь что-то есть. Для меня, по крайней мере, Славик открылся с новой стороны. Я говорю это без всякого осуждения – не всякий музыкант или творческий человек, связанный с искусством, сможет пойти на фронт, притом, что есть масса возможностей не остаться безучастным. Многие наши музыканты пели для солдат, поддерживали их моральный дух. Но Славик выбрал путь истинного воина, он прошел войну с оружием в руках, проявил мужество, за что и был награжден медалью "За отвагу". Вот такой разный был наш Славик. Очень милый, обаятельный, улыбчивый".

© Фото : из личного архива семьи Айба Дирижер Вячеслав Айба с семьей.

Вячеслав Максимович Айба ушел из жизни 4 декабря 2014 года в возрасте 66 лет. По словам его сына Саида, он не успел претворить в жизнь свою последнюю профессиональную задумку.

"У отца была подготовлена концертная программа на 15-16 марта 2015 года в память о погибших во время Мартовского наступления, — поделился Саид Айба. — Концерт должен был бы состоять из произведений симфонической и хоровой музыки. Завершалась бы программа Fortuna Imperatrix Mundi – прологом из сценической кантаты Карла Орфа "Кармина Бураны".