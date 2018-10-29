Ходжашвили о Конституционном суде: даже адвокаты приходят за консультацией

О том, как работает эта структура на сегодняшний день, с какими жалобами к ней обращаются и чего сотрудники КС ждут с нетерпением, рассказала ведущему радио Sputnik зампредседателя Конституционного суда Людмила Ходжашвили.

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— Людмила Платоновна, с чего началась работа Конституционного суда Абхазии?

— Чтобы начать работать, нам было необходимо принять регламент. Мы его приняли и работаем в соответствии с ним. Для полноценной работы, консультирования, принятия жалоб и обращений было нужно, чтобы заработала наша канцелярия. Поскольку мы начинали с нуля, все это надо было организовать.

Хочу напомнить, что в мае 2018 года в Конституционном суде России проводился форум (VII Петербургский международный юридический форум – ред.), в котором мы с судьей Конституционного суда Дианой Пилия приняли участие.

На этом форуме мы представили наш суд, выступили с докладом, познакомились с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным. Также обсудили рабочие вопросы с другими коллегами.

На следующий день у нас была встреча с начальником секретариата судопроизводства в Конституционном суде России. Мы изучили, как поступают дела, материалы и обращения, какие они проходят этапы. Мы даже привезли образцы материалов, которые нам были необходимы для ведения должной работы.

На основании всех этих документов наши специалисты работают и занимаются регистрацией, приемом граждан. У нас все с высшим юридическим образованием. Они проходят аттестацию в соответствии с нашим законодательством, по истечении шести месяцев получают классные чины.

— В каких случаях граждане Абхазии обращаются в Конституционный суд?

— Многие к нам приходят за консультациями. Мы их принимаем и объясняем, что сначала им нужно обратиться в суды общей юрисдикции и пройти все этапы – от суда первой инстанции до надзора и так далее. Только после этого они имеют право обращаться к нам. Если человек не прошел кассацию, как он может к нам обратиться? Поэтому уходит много времени на разъяснение. Иногда приходят адвокаты и интересуются тем или иными деталями.

© Fotolia / HighwayStarz Манана Делба о форуме в Москве: увидели автоматизированную работу судов

Фактически за это время были две жалобы. Одно обращение было в связи с нарушением нормы закона в суде первой инстанции и второе – была якобы нарушена тайна. Мы приняли эти обращения, рассмотрели и вынесли определение. У нас орган коллегиальный, и все решения выносятся совместно. Каждый может выразить свое мнение и, если специалист не согласен с итоговым решением, он может написать особое мнение, где изложит свою точку зрения. Оно тоже будет рассмотрено и приобщено к делу.

Хотелось бы добавить, поскольку у нас пока нет такого опыта в Конституционном суде, мы хотим сотрудничать с другими Конституционными судами. Мы были в Адыгее, где нас очень тепло приняли. Мы увидели документы Конституционного суда этой республики, которому уже 20 лет. Наш председатель Нурий Тания был в Республике Северная Осетия, и они, конечно же, готовы нам помогать.

— Какая помощь нужна Конституционному суду Абхазии на сегодняшний день?

— В целом, мы готовы работать, но опыт коллег тоже нужен. Мы хотим видеть их регламент, журнал "Вестник Конституционного суда России" (официальное издание КС России — ред.), где выкладывают решения по самым сложным делам. Нам интересна практика, и где бы мы ни были, мы оттуда привозим судебную практику.

© Sputnik Бадрак Авидзба Председателем Конституционного суда Абхазии стал Нурий Тания

Мы понимаем, какое материальное положение в стране, и мы не жалуемся. Вы знаете, что Конституционный суд Абхазии располагается в здании Национальной библиотеки, а в соответствии с новым законодательством во время процессов нужно вести аудио и видеозаписи. Иначе это нарушение закона. Если мы будем нарушать, то остальные, что будут говорить. Если будем проводить какие-нибудь судебные процессы, мы найдем зал, соответствующий этим критериям.

— Как долго Конституционный суд будет находиться в Национальной библиотеке?

— Это не от нас зависит. Все зависит от того, когда все-таки начнут строить наше помещение. Мы уже определись, где это будет. Заранее не будем говорить, где именно, но у нас это уже запланировано, и правительство помогает нам. Думаю, что после формирования бюджета будут какие-то изменения относительно нашего здания.

— В прошлом году урезали бюджет Конституционного суда. В связи с чем?

— В связи с тем, что Конституционный суд был сформирован не полностью. То, что мы имеем на сегодня, достаточно. Время у нас тоже есть, и мы все успеваем.

— Какой эффект дает и должна дать работа Конституционного суда?

— Мы же говорим о том, что строим правовое государство, и в каждом таком государстве должен быть Конституционный суд. Мы, конечно, не можем сравнивать объем работы с судами общей юрисдикции, где в день могут 20-30 дел рассмотреть. Здесь совершенно другая работа, более творческая, надо подходить к делу по-другому. Тут намного сложнее, чем в судах, о которых мы говорим. Эффект будет, все зависит от нас самих.

— Так как Конституционный суд создан для защиты конституционных прав человека, как в Абхазии с этим обстоят дела?

© Depositphotos / JanPietruszka Что такое Конституционный суд?

— Обращений такого характера к нам еще не было. Наверное, до этого такие вопросы появлялись, и, вероятно, граждане обращались к Уполномоченному по правам человека. Если такое будет, естественно, мы будем это изучать.

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.

30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.

Конституционный суд Абхазии состоит из пяти судей — Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигуаа, избранных на должность Народным Собранием по представлению президента Абхазии.