Стримовики из Абхазии примут участие в чемпионате в Алании

Совместный российско-абхазский международный открытый чемпионат по спортивной рыбалке состоится в Северной Осетии со 2 по 4 ноября 2018 года.

СУХУМ, 28 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Команда стримовиков из Абхазии примет участие в чемпионате по спортивной рыбалке в Республике Северная Осетия-Алания, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко.

© Фото : Тенгиз Тарба Прокуроры от природы: как и кем охраняется окружающая среда в Абхазии

"Первая матчевая встреча этого чемпионата проходила в Абхазии на реке Бзыбь в марте этого года. Сейчас ответная матчевая встреча состоится на территории России. Выбор пал на Республику Алания, так как там много горных рек, в которых водится такая же рыба, как у нас. То есть, условия идентичные", — отметил Бондаренко.

Он добавил, что на сегодняшний день для участия в чемпионате зарегистрировались 18 команд — по одной сборной из Абхазии, ЛНР и ДНР, остальные 15 из самой Алании и других регионов Российской Федерации. Не исключено, что к ним присоединятся рыбаки из Армении и КЧР.

По правилам чемпионата, в каждой команде по три участника, не считая тренера или судьи. Соревнования проходят по системе "поймал-отпустил" и не наносят вреда экологии. Более того, каждая команда должна за свой счет приобрести форель и выпустить ее в реку. Это, по словам Бондаренко, способствует сохранению популяции осетровых видов рыб.

© Фото : предоставлено Эрастом Квирая Рыбаки из Адзюбжи снова удивили Абхазию, теперь осетром в полцентнера

"В зависимости от реки, в среднем за один чемпионат выпускают от 300 до 500 килограммов форели. К примеру, за последние четыре года, благодаря нашей Федерации было выпущено в реки страны более 20 тысяч половозрелых особей. Помощь природе — это главная цель чемпионата", — подчеркнул президент Федерации и капитан абхазской команды.

Он также с сожалением отметил, что рыбы в реках Абхазии становится все меньше, и в этом во многом виноваты браконьеры.

Список участников международного открытого Чемпионата по спортивной рыбалке еще больше расширится в 2019 году. В каждом соревновании или кубке, которые будут проходить в Абхазии, примут участие команды из Германии и стран Прибалтики, поделился Альберт Бондаренко.