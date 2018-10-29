В никуда: пограничники задержали подростка, пытавшегося убежать из Абхазии

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. 16-летнего уроженца Абхазии, пытавшегося сбежать в Россию, задержали на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Через пограничную реку Псоу 16-летний юноша перешел по железнодорожному мосту, соединяющему государства. На российской стороне его задержали пограничники. Сотрудникам Погрануправления мальчик признался, что шел "в никуда".

Решение уйти из дома мальчик принял после ссоры с родителями и направился на российско-абхазскую границу. Выяснилось, что ни родственников, ни знакомых у семьи подростка в России нет.

Поскольку несовершеннолетние граждане не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности, сочинские пограничники передали юного беглеца сотрудникам пограничного отряда СГБ Абхазии.