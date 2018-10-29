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Российско-абхазская граница

В никуда: пограничники задержали подростка, пытавшегося убежать из Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Сочинские пограничники передали задержанного на росийско-абхазской границе мальчика властям республики.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. 16-летнего уроженца Абхазии, пытавшегося сбежать в Россию, задержали на российско-абхазской границе, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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© Фото :
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"Через пограничную реку Псоу 16-летний юноша перешел по железнодорожному мосту, соединяющему государства. На российской стороне его задержали пограничники. Сотрудникам Погрануправления мальчик признался, что шел "в никуда".

Решение уйти из дома мальчик принял после ссоры с родителями и направился на российско-абхазскую границу. Выяснилось, что ни родственников, ни знакомых у семьи подростка в России нет.

Поскольку несовершеннолетние граждане не могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности, сочинские пограничники передали юного беглеца сотрудникам пограничного отряда СГБ Абхазии.

Теги:
задержание, ФСБ РФ, Абхазия, Россия


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