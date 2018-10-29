Новый абхазский культурный центр появится в Турции

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Абхазский культурный центр в Сакарье планирует открыть новое здание для объединения всех представителей абхазской диаспоры в Турции, сообщил Sputnik председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба.
"В новом центре представители диаспоры смогут изучать свою культуру, обычаи, традиции и язык, чтобы не забыть и не потерять их. Также все абхазские культурные центры в Турции смогут объединиться в этом центре для более продуктивной работы" – рассказал председатель.
В центре планируется открытие свадебного зала, отдельного класса для изучения абхазского языка, занятий рукоделием, а также абхазским ремеслом. Всего на строительство здания необходимо 160 тысяч долларов.
По словам председателя, строительство нового здания культурного центра планируется закончить в 2019 году.
Абхазский культурный центр в Сакарье – один из 14 центров Федерации культурных центров в Турции. Он объединяет в себе более 3000 представителей абхазской и абазинской диаспоры.