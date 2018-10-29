Новый абхазский культурный центр появится в Турции

Культурный центр в Сакарье объединяет более 3 000 представителей абхазской диаспоры в Турции.

СУХУМ, 29 окт – Sputnik. Абхазский культурный центр в Сакарье планирует открыть новое здание для объединения всех представителей абхазской диаспоры в Турции, сообщил Sputnik председатель Федерации абхазских культурных центров в Турции Атанур Акусба.

"В новом центре представители диаспоры смогут изучать свою культуру, обычаи, традиции и язык, чтобы не забыть и не потерять их. Также все абхазские культурные центры в Турции смогут объединиться в этом центре для более продуктивной работы" – рассказал председатель.

В центре планируется открытие свадебного зала, отдельного класса для изучения абхазского языка, занятий рукоделием, а также абхазским ремеслом. Всего на строительство здания необходимо 160 тысяч долларов.

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Абхазия Атанур Акусба: Родина у нас одна и проблемы тоже общие

"Землю выделила нам администрация города, финансовую помощь оказывают как сами представители диаспоры, так и меценаты. Большой вклад в новый проект внес председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков, а также руководитель культурного центра в Сакарье Орал Бганба", — добавил Акусба.

По словам председателя, строительство нового здания культурного центра планируется закончить в 2019 году.

Абхазский культурный центр в Сакарье – один из 14 центров Федерации культурных центров в Турции. Он объединяет в себе более 3000 представителей абхазской и абазинской диаспоры.