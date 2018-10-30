Память жертв политических репрессий почтили в Абхазии

День памяти жертв политических репрессий отмечают в Абхазии 30 октября, по данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, в 1930-е – 1940-е годы в стране было репрессировано до семи тысяч человек.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Руководство и жители республики возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме в понедельник 30 октября.

В церемонии приняли участие дети и внуки жертв репрессий в Абхазии. Семья Вардена Пилия стала одной из пострадавших. В 1937 году был расстрелян его дед, а отец и дядя сосланы в Магадан.

"Это был геноцид. Стояла задача убивать людей, которые играли какую-то роль в государстве. Их определяли внешне, по тому, что они говорили, по поступкам", — сказал Пилия.

В 1947 году, после десяти лет ссылки, отец Вардена вернулся в Абхазию.

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Но долго прожить на родине семье не удалось. В 1949 году их снова сослали в Сибирь, где Варден окончил школу, а позже стал секретарем комсомольской организации Красноярского университета и преподавал на кафедре. В Абхазию семья Пилия вернулась лишь в 1970 году.

В 1937 году был репрессирован и председатель Сухумского горсовета Анатолий Вардания. По словам его дочери Ирина Вардания, репрессии в Абхазии коснулись не только отдельных личностей, убивали и ссылали целые семьи.

"К примеру, в нашей семье были расстреляны четыре родных брата. Они были умные, образованные, представители интеллигенции, которая только начала зарождаться в Абхазии. Мы должны помнить о них, потому что после себя они оставили огромное культурное и историческое наследие", — сказала она.

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По данным Ассоциации памяти жертв политических репрессий, до семи тысяч человек были репрессированы в Абхазии в 30-40-е годы XX века. В октябре 2011 года в Сухуме был установлен памятник жертвам репрессий в виде необработанного куска мрамора, обвитого колючей проволокой.