Абхазских таможенников заинтересовала новая техника на форуме в Москве

Международный таможенный форум, в котором принял участие Государственный таможенный комитет Абхазии, прошел в Москве с 24 по 25 октября.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Новые технические средства таможенного контроля России заинтересовали делегацию от ГТК Абхазии на международном таможенном форуме в Москве, рассказал корреспонденту Sputnik инспектор отдела организации таможенного оформления и контроля ГТК республики Аляс Думава.

"На этот раз мы в большей степени ориентировались на новые технические средства таможенного контроля, которые можно будет использовать в будущем в Абхазии. Думаю, мы будем прорабатывать вопрос о внедрение необходимых техсредств именно в пунктах пропуска, потому что это актуальный для нас вопрос. К примеру, такими средствами могут стать досмотровые комплексы, которые определяют уровень излучения товаров, пересекающих границу", — отметил Думава.

Делегация из Абхазии во главе заместителем предстателя ГТК Абхазии Ушанги Квициния приняли участие в дискуссионных круглых столах по различным темам – взимание таможенных и иных видов платежей, организация сквозного контроля, обеспечение таможенными органами соблюдения запретов при пересечении границы.

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Думава добавил, что особо интересной выдалась панельная сессия на тему "электронная таможня", которую внедрили в таможенную службу России совсем недавно. Сотрудник ГТК Абхазии не исключает возможности того, что эту практику будут использовать в Абхазии.

Тесное взаимодействие с коллегами из России, подчеркнул Думава, сложилось давно и участие в московском форуме еще больше укрепило взаимоотношения. На форуме в Москве абхазской делегации также удалось установить новые контакты и связи.

Международная выставка "Таможенная служба" в 2018 году была преобразована в Международный таможенный форум, который проводится под эгидой Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Цель форума направлено на развитие деловых и партнерских связей, установление открытого диалога между представителями таможенной службы, административными структурами и ведущими участниками внешнеэкономической деятельности.

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Форум ориентирован на привлечение широкого круга компаний, заинтересованных в развитии внешнеэкономической деятельности и таможенного законодательства, а также организаций, имеющих свои концепции по улучшению работы таможенных органов.