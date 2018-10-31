Великолепная семерка Абхазии: читатели Sputnik выбрали лучшие объекты природы

Две недели читатели Sputnik голосовали за самые красивые природные достопримечательности Абхазии. О семерке победителей читайте в материале.

Асмат Цвижба, Sputnik.

На седьмом месте по версии читателей Sputnik Новоафонский водопад. Его высота более 8 метров. Водопад был создан в 1882 году монахами из русского Святопантелеймоновского монастыря, находящегося на горе Афон в Греции.

© Sputnik / Томас Тхайцук Водопад Псырцха

В Абхазии монахи построили православный Симоно-Кананитский мужской монастырь, и для того чтобы защитить местность от разливов горных рек, создали гидротехнический комплекс. На уступе скалы у реки Псырцха была возведена плотина.

Шестое место заняла еще одна достопримечательность Нового Афона – "Три котла". Место было названо по внешнему сходству. "Котлы" — это три карстовые ванны, заполненные водой изумрудного цвета реки Псырцха.

© flickr.com / Озеро Амткел

На одной строчке с "котлами" озеро Амткел. Это второе по размеру озеро в Абхазии, оно находится на высоте более 500 метров над уровнем моря, средняя температура воды +13°C. Озеро образовалось в результате землетрясения 3 октября 1891 года.

© Sputnik Томас Тхайцук Новоафонская пещера

На пятом месте "Новоафонская пещера". Она была открыта в 1961 году абхазским спелеологом Гиви Смыр, но доступ в нее стал возможен лишь в 1975 году. В пещере открыты девять залов. Самый высокий из них – зал "Спелеологов" — достигает 97 метров в высоту. Многие каменные образования в пещере напоминают лица и фигуры людей и животных.

Четвертое место разделили четыре природные достопримечательности Абхазии.

"Гегский водопад" – знаменитое место схватки Шерлока Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада в Швейцарии. Эта сцена снималась именно в Абхазии. Водопад расположен на Гагрском хребте, в высоту он около 70 метров.

© Фото : Тенгиз Тарба Гегский водопад

Пицундо-Мюссерский государственный заповедник – это единственный заповедник в Абхазии, который находится в прибрежной зоне. На его территории более 800 видов растений, 20 из них занесены в Красную книгу мира.

© Sputnik Томас Тхайцук Сосновая роща

Пещера Крубера-Воронья — вторая по глубине пещера в мире. Достигнутая учеными глубина — 2199 метров. Впервые пещера была открыта в 1960 году, вход в нее расположен на высоте 2256 метров. Добраться до глубин карстовой пещеры Крубера-Воронья можно только в составе экспедиций при наличии специального спелеологического оборудования и альпинистских навыков.

Бронза досталась Ботаническому саду, который был основан в 1840 году лекарем Багриновским в Сухуме. Это один из старейших садов мира, который собрал пять тысяч видов деревьев, кустарников и растений. В коллекции 300-летняя кавказская липа, ее ровесница – секвойя.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ботанический сад

На втором месте водопад "Гигант" в селе Акармара и Галское "море".

"Гигант" – самый высокий водопад в Абхазии, высота его — 100 метров. Территория вокруг него богата растительностью. Добраться до водопада можно только на внедорожниках.

Галское водохранилище или "море" не самое популярное направление в Абхазии, но не уступает по красоте другим природным достопримечательностям. Это самое большое водохранилище в Абхазии и одновременно часть ИнгурГЭС, которая снабжает Абхазию электроэнергией.

© Sputnik Томас Тхайцук Озеро Рица

Самым красивым местом в Абхазии, по мнению читателей, стало озеро Рица. Уникальность озера в том, что оно редко замерзает, температура воды зимой в нем достигает +4°С. Длина озера почти 2 километра, а ширина — 300 метров. Рица находится на высоте 950 метров над уровнем моря.

Это одно из самых посещаемых туристических мест в Абхазии. В 2018 году Рицу уже посетили 378 тысяч человек.