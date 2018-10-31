Гражданская позиция: какие проблемы испытывают национальные общины Абхазии

О том, какие проблемы испытывают национальные общины в Абхазии, почему часть жителей республики покидают страну, обсудили на круглом столе "Роль национальных общин в развитии Республики Абхазия".

Бадрак Авидзба, Sputnik

Открытый разговор

Открывая круглый стол "Роль национальных общин в развитии Республики Абхазия", председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн отметила, что проведение встречи символично, так как через несколько дней, 4 ноября, в России будет отмечаться День народного единства.

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"Я думаю, что сегодняшний наш разговор, который касается роли многонационального народа Абхазии в развитии нашей республики, будет конструктивным и полезным", — отметила Каюн.

Затем она передала слово послу Российской Федерации в Абхазии Алексею Двинянину, который сказал, что тема круглого стола выбрана неслучайно.

"Наверное, нет смысла объяснять то, что общая задача всех, кто проживает в республике, — это повышение благополучия населения независимо от национальности. Поэтому я надеюсь, что мы обсудим все основные сферы, в которых национальные общины, будь то российская, армянская, греческая либо другие, смогут внести вклад в развитие Абхазии", — подчеркнул посол.

Алексей Двинянин уверен, что важно организовать межнациональный диалог.

"Да, мы не скрываем, что у каждой из общин есть какие-то свои собственные приоритеты, но самый главный наш общий приоритет – это развитие республики. Уверен, что и власти республики поддержат нас в этом начинании, если мы на базе нынешнего круглого стола сможем организовать серию встреч", — сказал он.

При этом посол добавил, что посольство России в Абхазии готово содействовать межнациональному диалогу в республике.

Заместитель председателя Фонда первого президента Абхазии Астамур Тания поблагодарил организаторов круглого стола и выступил с докладом о роли национальных общин республики.

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В частности, он подчеркнул, что в последнее десятилетие наметилась тенденция снижения представительства национальных общин в органы власти Абхазии.

"Отчасти это было связано с объективными обстоятельствами, так, из-за оттока русского населения в нынешних условиях им трудно выбрать своего представителя в Парламенте страны. Однако с другой стороны, это говорит об узком подходе политических элит Абхазии к этому вопросу, к сожалению, в политике предвоенный опыт межнационального консенсуса стал учитываться все меньше и меньше", — считает Астамур Тания.

Говоря о грузинском населении Галского района, то оно, по мнению эксперта, пострадало от различных перегибов, допущенных как властями республики, так и оппозиционными силами.

"В результате этого значительная часть жителей Абхазии находится в неопределенном положении со всеми вытекающими последствиями. Этот вопрос нуждается в скорейшем разрешении с учетом защиты прав человека и обеспечения государственной безопасности", — подчеркнул Тания.

Проблема при получении паспортов нового образца возникла у многих граждан неабхазской национальности, заметил он.

"Это коснулось людей, чья гражданская принадлежность не вызывала сомнений в предыдущие годы. Это создает недоверие к политике абхазских властей, поэтому вопрос нуждается в скорейшем решении", — говорит Астамур Тания.

По его мнению, необходимо разработать модель национальной политики, которая будет способствовать формированию гражданской нации.

"Организации, представляющие интересы различных этнических групп, должны принимать в этом деятельное участие. Только политика, учитывающая этническое многообразие Абхазии может служить не только условием межэтнического согласия, но и гарантией суверенитета республики", — отметил он.

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Эффективны ли национальные общины

По мнению члена Общественной палаты Надежды Венедиктовой, разделение на национальные общины реально не работает.

"Вот недавно была общественная кампания за внесение поправок в закон предоставления гражданства и выдачи паспортов, и голоса национальных общин вообще не было слышно. Абсолютно никакой активности, хотя это напрямую касалось членов этих национальных общин", — считает Венедиктова.

По ее словам, деятельность национальных общин носит довольно условный характер.

"Я не знаю, что делалось в армянской общине, она наиболее сильная среди национальных общин, но что касается русских, то их очень много, их больше, чем у меня пальцев на руках и ногах, но толку от них я не вижу никакого. Реальной борьбы за права своих членов эти общины не ведут, поэтому политическая эффективность их нулевая", — сказала она.

В то же время, отмечается отток молодого русского населения из Абхазии, это говорит об отсутствии у них веры в свое будущее в республике.

"Мы не используем все возможности национальных общин", — отметила Венедиктова.

По ее мнению, развитие гражданской нации должна активно продвигаться на государственном и общественном уровне.

Журналист Розита Герман сказала, что у нее есть опыт общения с национальными общинами, который она получила, снимая сюжеты о жизни общин в Абхазии.

"Сами общины находятся в неравных положениях, есть более многочисленные, есть малочисленные, но они существуют. Знак нашего времени в том, что многие общественные функции взяли на себя религиозные центры, например, католическая церковь и лютеранская кирха выполняют роль центров для немцев, эстонцев, поляков. В то же время общины существуют, насколько мне известно, номинально", — говорит Герман.

Сильные общины могли бы выдвигать своих кандидатов на места в Парламенте, сказала она.

"Еще одним печальным фактом для меня стала ситуация, связанная с паспортами, потому что я сама столкнулась с этой проблемой", — отметила Герман. При этом об этой проблеме национальные общины ничего не заявили, подчеркнула она.

Неравенство граждан, по ее мнению, выражается еще и в создании фонда "Азхара", который поддерживает абхазские семьи, в которых рождаются три и более ребенка.

"Я совершенно не против, чтобы помогали многодетным абхазским семьям, но есть информация, что деньги выплачиваются из государственного бюджета. Дай бог, пусть деньги выплачиваются, но все это множит неравенство, которое у нас закладывается на уровне законодательства", — сказала Герман.

Депутат Парламента Левон Галустян поблагодарил участников круглого стола и отметил полезность такого открытого диалога.

"Что касается переоформления общегражданских паспортов, эта проблема существовала, но летом Парламент принял соответствующие поправки в закон о гражданстве, часть проблем была благополучно снята, та информация, которая поступает из паспортно-визовых служб, дает основание говорить именно об этом", — сказал депутат.

По его словам, летом 2018 года было обменено более 70 тысяч абхазских паспортов, сейчас эта цифра приблизилась к 100 тысячам.

"Из них около 500 граждан столкнулись с проблемой переоформления, то есть говорят о тысячах подобных фактах, но это не так. Да, это не говорит о том, что проблема не существовала, она действительно имела место, но массовости как таковой не было", — отмечает Галустян.

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Говоря об отсутствии публичной реакции национальных общин по поводу проблем при получении новых абхазских паспортов, депутат сказал, что армянская община неоднократно собиралась для обсуждения этого вопроса.

"Были неоднократные собрания по этому поводу, и армянская община республики очень серьезно и кропотливо занималось решением данного вопроса, в том числе на уровне встреч с первыми лицами государства", — заметил он.

Левон Галустян высказался также и по работе благотворительного фонда "Азхара".

"Это благотворительная общественная организация. Вы совершенно правы, говоря о том, что есть информация о формировании фонда за счет государственного бюджета, но он формируется еще за счет благотворительных взносов. Я считаю, когда сегодня мы видим, с какими сложностями столкнулось коренное население — этнические абхазы, мы не можем молчаливо наблюдать за этими катастрофическими процессами", — сказал Галустян.

Сейчас в Парламенте обсуждается вопрос о том, чтобы расширить меры господдержки для многодетных семей.

"Я уверен, что с 2019, возможно 2020 года данные рамки будут расширены, материальную помощь будут получать третий и последующий ребенок независимо от этнической принадлежности. Тема активно обсуждается, я думаю, что она будет принята, более того, государственный фонд социального страхования увеличил меры господдержки по уходу за ребенком от 500 до 1500 рублей", — подчеркнул депутат.

Исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-Ипа считает, что то обстоятельство, при котором национальные общины открыто не заявили о своем отношении к проблеме паспортизации, говорит о том, что они не чувствуют себя защищенными.

"Может быть, они больше говорили бы о своих проблемах, если чувствовали бы, что они защищены, этот вопрос чаще приходилось озвучивать неправительственным организациям", — уверена она.

По ее словам, обмен паспортов не для абхазов по национальности превратился в подтверждение гражданства, что несправедливо.

"Мы понимаем, что многие законодательно принятые нормы, ущемляющие права неабхазского населения, являются отголосками тех страхов и опасений, которые есть у абхазской общины и которые идут еще из прошлого", — подчеркнула Инал-Ипа.

В завершении встречи председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн поблагодарила участников встречи и отметила полезность проведенной дискуссии.