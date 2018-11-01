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Режим экономии: руководители госфондов отреагировали на предложение Кабмина

CC0
В Абхазии
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Вопрос нерационального использования бюджетов государственных фондов Абхазии обсудили на заседании Кабинета Министров республики во вторник 30 октября.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Проблема неэффективного распределения бюджета государственных фондов Абхазии связана с завышенными административными расходами, рассказал в интервью Sputnik руководитель фонда социального страхования и охраны труда республики Амиран Какалия.

Инвалидная коляска
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В год государственные фонды тратят от 40 до 50 миллионов рублей на зарплаты и другие материальные расходы, связанные с обеспечением сотрудников.

"Это касается количества сотрудников, их заработной платы, транспортного обеспечения, премий и так далее. Мы должны говорить об этом открыто", — сказал Какалия.

По мнению чиновника, деньги фонда должны в первую очередь тратиться на социальные задачи, а не на увеличение штата и зарплат сотрудников.

"Есть категория людей, которым необходимо лечение в реабилитационных центрах или медицинское обслуживание, которым особенно нужна помощь. И эту помощь должно оказать государство в первую очередь", — сказал чиновник.

По словам руководителя Фонда репатриации республики Энвера Чамагуа, решить эту проблему одним разом невозможно. Необходимо найти индивидуальный подход к каждому фонду.

"Необходимо учесть, насколько полезен каждый сотрудник в штате. У каждого фонда своя специфика работы и свои задачи, поэтому рассматривать всех под общее сокращение нецелесообразно", — считает Чамагуа.

Лев Квициния.
© Sputnik Томас Тхайцук
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В 2018 году штат сотрудников Фонда репатриации составил 30 человек. Кроме того, руководство также планирует назначить двух представителей в Гудаутском и Очамчырском районе.

"Фонд репатриации – это орган, который постоянно должен иметь контакт с репатриантами, которые проживают во всем мире. Нам необходимо с ними работать, собирать, находить. Это скрупулезная и, можно сказать, индивидуальная работа по каждому человеку, его возвращению и адаптации на родине. Поэтому работа сотрудников здесь также важна", — добавил директор фонда.

Комментируя предложенную инициативу, руководитель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария отметил, что проблема перезагруженности рабочего штата касается далеко не всех фондов в Абхазии.

"Штат сотрудников Пенсионного фонда — 34 человека. Учитывая тот объем работ, который выполняют сотрудники Пенсионного фонда, эта проблема нас не касается. Из общего бюджета Пенсионного фонда выделяется всего 1% на зарплаты сотрудникам, а в районных представительствах работает всего по два сотрудника", — объяснил Гулария.

В то же время чиновник отметил, что зачастую государственные организации в Абхазии нерационально распределяют деньги налогоплательщиков и выделенный бюджет, что может быть связано и с неправильной организацией работы сотрудников.



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