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Машина МЧС Абхазии у здания Сухумского индустриального колледжа из которого извлекли снаряд БМ-2 артиллеристской установки Град времен Отечественной войны 1992-93 годов

Снаряд времен Отечественной войны народа Абхазии нашли в Сухумском колледже

© Фото: Facebook/МЧС Абхазии
В Абхазии
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Саперы МЧС Абхазии извлекли снаряд артустановки "Град", вывезли за территорию колледжа и утилизировали.

СУХУМ, 1 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Снаряд артустановки "Град" времен Отечественной войны народа Абхазии нашли во дворе Сухумского индустриального колледжа, сообщила корреспонденту Sputnik директор колледжа.

"Во дворе колледжа были кирпичи, цемент. Мы решили все это убрать. Наши сотрудники уже заканчивали уборку, когда они обнаружили снаряд, который воткнулся прямо в фундамент. Решили обойтись без самодеятельности, вызвали МЧС, которые пришли с необходимыми инструментами, извлекли снаряд и увезли", – рассказала директор Сухумского индустриального колледжа Светлана Габлия.

Саперы МЧС Абхазии извлекли снаряд, вывезли за территорию колледжа и утилизировали.

По словам Светланы Габлия, во время Отечественной войны народа Абхазии, в здании колледжа был разбит штаб грузинских гвардейцев.

"Как я слышала, снаряд летел со стороны абхазских войск, но он не взорвался. А как не заметили раньше, я не знаю, – призналась директор. – Правда, там было много мусора. Снаряд был не маленький. Слава богу, что на это наткнулись не дети. И все обошлось хорошо".

На территории Сухумского индустриального колледжа остаются еще две постройки, которые не были расчищены со времен войны. Их также собираются проверить на наличие взрывоопасных устройств.



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