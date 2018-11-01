Инцидент произошел примерно в 12 часов в районе Старой Гагры в четверг 1 ноября.

СУХУМ, 1 нояб – Sputnik, Сария Кварацхелия. Российские пограничники спасли тонувшего в Гагре рыбака, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Погрануправления ФСБ России в Абхазии.

Инцидент произошел примерно в 12 часов в районе Старой Гагры, на причале № 2. По словам пограничников, мужчине внезапно стало плохо и он упал в воду. Очевидцы сразу же позвонили в МЧС, которое сразу же скоординировалось с российскими пограничниками.

"Рядом находившиеся лица не могли ему оказать помощь, там высокий причал. В непосредственной близости находился катер береговой охраны Пограничного Управления, который прибыл к месту", – рассказали подробности в пресс-службе.

Меньше, чем за десять минут пограничники провели операцию по спасению гражданина Батала Чхабелия. Мужчину доставили на берег, где его ждала скорая помощь.

В Гагрской больнице рассказали, что Батал Чхабелия сейчас находится в реанимации, ему прописали курс лечения