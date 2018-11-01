Звуки кеменче и аромат долмы: в Абхазии отметили праздник «Амшен»

Армянский праздник "Амшен" прошел в селе Махадыр 1 ноября. О том, чем амшенцы угостили гостей и даже президента, почему им трудно общаться с другими армянами и как переселенцы сохранили свою культуру, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik

Ароматы праздника "Амшен" доносились еще за несколько километров, но к месту торжества оказалось не так легко подобраться. Очередь из машин растянулась в Махадыре на несколько улиц, пришлось добираться пешком.

Во дворе школы павильоны армянских диаспор из Гудаутского, Очамчырского, Гулрыпшского районов испытывали вкус гостей лучшими образцами национальной кухни. Правда, сами они называют ее исключительно амшенской. И подчеркивают свое отличие от ереванских армян. Но обо всем по порядку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Армянский праздник "Амшен" в селе Махадыр. 1 ноября 2018.

От кебаба до тыквы

За столом армян из Сухума хозяйничал шеф Альберт Ведикян. Правильная фаршировка и подача – половина успеха, считает он. На столе хлеб из кукурузной муки, долма, голубцы, люля-кебаб.

"Все эти блюда неотъемлемая часть армянской кухни, а главное, конечно, турша. Без нее не обходится ни один праздничный стол амшенских армян", — рассказывает Альберт и одновременно кормит окруживших его гостей.

Амшенцы из Гулрыпша угощают лепешкой – еккой. Готовят ее на месте, раскатывают тесто и жарят на открытом огне.

© Sputnik / Томас Тхайцук Армянский праздник "Амшен" в селе Махадыр. 1 ноября 2018.

"Это блюдо входит в ежедневный рацион армянской кухни, его рецепт достался нам от предков. Эти лепешки отдавали солдатам, которых отправляли на войну. Они легко перевариваются и долго не портятся, так как в них нет дрожжей. Сегодня мы жарим ее с сыром, с яйцом, в качестве начинки используем и разные салаты", — объяснили они.

Главным блюдом следующего стола стала фаршированная тыква. Прошедший Хеллоуин здесь не при чем.

"Это старые блюда, рецепт которых даже не знает наша молодежь, а способы приготовления достались нам от бабушек", — рассказала нам хозяйка стола.

© Sputnik / Томас Тхайцук Армянский праздник "Амшен" в селе Махадыр. 1 ноября 2018.

Чугунный утюг и дизайнерские бочки

Удивляли армяне не только кукурузными лепешками, фаршированными поросятами и сезонным урожаем. На выставке были представлены и предметы быта первых амшенцев Абхазии.

Предки учителя истории мерхеулской школы Аркадия Микаеляна приехали в Абхазию в конце XIX века из Трабзона. Семья Микаеляна до сих пор хранит многие предметы утвари первых поселенцев – чугунный утюг, кастрюли и даже музыкальные инструменты.

"Вот это гюкон для кипячения воды, сахон для жарки. Каждая семья попыталась сохранить частичку истории своих родных. Если вы обратили внимание, на каждом экземпляре указана фамилия семьи, которая предоставила нам для выставки предметы", — объяснил учитель.

Но не вся утварь сохранилась в первозданном виде. К примеру, армянские национальные бочки-маслобойки стали арт-объектами.

"Семьи сохранили много предметов быта. Но наш художник решил по-новому подойти к представлению истории. Сделал из бочек "людей", нарисовал на них дедушку и бабушку, играющих на дудуке", — рассказал участников праздника Андрей Торосян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Армянский праздник "Амшен" в селе Махадыр. 1 ноября 2018.

86-летний Айгаз Кейян привез с собой на праздник национальный инструмент – кеменче. Это такая армянская скрипка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Армянский праздник "Амшен" в селе Махадыр. 1 ноября 2018.

"Мой дед приехал в Абхазию из Турции и даже не знал ни одного русского или абхазского слова. Он научил играть на инструменте моего отца, а отец научил меня. Я тоже решил продолжить традицию и сделал кеменче для своих внуков. Если знаете мелодию, несложно и научиться на нем играть, это очень послушный инструмент", — рассказал Кейян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Армянский праздник "Амшен" в селе Махадыр. 1 ноября 2018.

Тут же появляется местный эксперт – учитель музыки Валера Валерджян и объясняет, что сегодня армяне немного изменили звучание национального инструмента.

"По старому образцу играли на двух струнах, а по новому играют как на скрипке. Но национальный колорит все же присутствует, ведь это исторический инструмент армянского народа", — говорит он.

Понять ближнего

Оказывается, у абхазских армян свой особенный диалект.

"Наш язык сформировался под влиянием византийцев, арабов и турок. Если говорить чисто на амшенском диалекте, то армяне, проживающие в Ереване, нас не поймут. Это очень сложный язык и у него свои тонкости", — рассказал учитель истории Аркадий Микаелян.

Его ученица уточнила, что в школе все же преподают классический армянский, а дома все равно переходят на родной диалект.

"Мы уже привыкли и для нас это не так сложно, но разница, конечно, есть. В словах, интонации, говоре, даже в некоторых буквах", — рассказала школьница.

Учительница школы села Алахыдзы Назира Чакрян отметила, что проблемы с сохранением родного языка в армянских семьях нет.

"Абхазия занимает второе место после Армении по количеству армянских школ. Здесь больше 28 школ. Не многие об этом знают, но об этом надо говорить, потому что в школах мы воспитываем детей, которые говорят на родном языке и являются носителями армянской культуры", — отметила преподаватель.

Шалахо и президентские тосты

Приехал на праздник и президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Такие праздники стали традицией, и радует то, что эти мероприятия не носят локальный характер. Они проводятся в разных районах Абхазии, тем самым сближая наши народы, позволяя глубже понять нашу историю. И для нас важно, чтобы эти традиции преумножались. Руководство страны будет поддерживать эти начинания. Важно, чтобы народы, живущие в Абхазии, были ближе друг к другу", — сказал глава государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Армянский праздник "Амшен" в селе Махадыр. 1 ноября 2018.

Сегодня за участие в Отечественной войне народа Абхазии семь представителей армянской диаспоры были награждены медалью "За победу".

Поздравить армянскую общину в Абхазии приехали творческие коллективы из Нагорного Карабаха и Сочи, а местные танцоры познакомили собравшихся с национальным танцем шалахо.

Рауль Хаджимба подошел к каждому столу и лично попробовал традиционные угощения и сезонный мачар (вино – ред.). Конечно, были подняты тосты за дружбу абхазского и армянского народов, которые больше ста лет живут на одной земле.