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Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме

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В Абхазии
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Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм пройдет в Сухуме 10 и 11 ноября в здании Национальной библиотеки.

СУХУМ, 3 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Более 500 человек за восемь лет приняли участие в Чемпионате Абхазии по интеллектуальным играм, рассказала Sputnik председатель интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

По словам организатора чемпионата, в среднем ежегодно в игре принимает участие до 25 команд.

"Тенденции таковы, что много молодежных команд. Нельзя сказать, что чемпионат стареет, и мы передвигаем вместе с ним возрастные рамки. В каждом чемпионате есть школьные команды, а также очень много университетских команд, которые подают заявки и в этом году", — рассказала Саносян.

Чемпионат состоит из трех дисциплин – спортивная версия игры "Что? Где? Когда?", брейн-ринг и "Своя игра". 

Ася Саносян
© Sputnik
Саносян: "Своя игра" - гвоздь VII чемпионата Абхазии по интеллектуальным играм
"В игре "Что? Где? Когда?" существует два возрастных зачета — молодежный, до 25 лет и общий, который не предусматривает возрастных ограничений. А брейн-ринг и "Своя игра" доступны всем возрастам. В данном случае мы выбираем вне зависимости от возраста", — объяснила организатор.

За восемь лет у чемпионата появились свои фавориты и старожилы. Но организаторы подчеркивают, что принять участие в играх может любой желающий.

"Очень много команд, которые давно с нами. Они приходят на тренировочные игры в Дом юношества, повышают уровень своей игры и чувствуют себя на чемпионате более уверенно. Но в основном в чемпионате участвуют просто команды друзей, которые решили таким образом провести свое время. Никакой географической или другой привязки у нас нет", — отметила Саносян.

В каждой дисциплине предусмотрено три призовых места, а участники "Что? Где? Когда? " поборются за главный приз – Кубок чемпионата.

"Кроме этого, в качестве призов мы также дарим книги. Думаю, это главный подарок для наших интеллектуалов", — сказала руководитель проекта.

Восьмой чемпионат Абхазии по интеллектуальным играм, в программу которого войдут турниры брейн-рингу, игре "Что? Где? Когда?" и "Своей игре", пройдет в Сухуме с 10 по 11 ноября.

Теги:
интеллект, Международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?", Абхазия


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