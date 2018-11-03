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Репетиция спектакля Кьоджинские перепалки

Итальянская комедия с абхазским темпераментом: РУСДРАМ готовится к премьере

© Sputnik
В Абхазии
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Премьера комедии венецианского драматурга Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" состоится в Русском драматическом театре только 8 ноября, но корреспонденту Sputnik удалось побывать за кулисами итальянской истории и стать свидетелем настоящей драмы.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Постановка РУСДРАМ-шоу в Русском театре
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Слабый свет, актеры "раскиданы" по сцене и готовятся к перевоплощению – кто-то проговаривает речь, другие разминаются.

"СО-СИ-СОЧ-НА-Я", – неожиданно раздается из зала. Это режиссер Александр Коручеков проверяет звук и тут же спрашивает: "Можем начинать?".

"Не можем, Инала ждем", – заявляет труппа. А пока все ждут Инала Инапха, (он же уважаемый Падрон Фортунато), режиссер дает последние наставления.

"Итак, держим внимание на сцене, следим за перемещением, нужно "обнять" все и целиком. Помните, если кто-то чем-то другим занимается на сцене, мне видно. Все перемещения делаем по надобности, заодно проверяйте для себя свои внутренние перемещения", — объясняет Коручеков.

Репетиция спектакля Кьоджинские перепалки
© Sputnik
Репетиция спектакля "Кьоджинские перепалки"

Первый акт начался все же без Инала.

"Он итак уже тридцать отжиманий должен", — сдает залу секреты его коллега.

Скандалы, интриги, декорации

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Суета за кулисами, звуки моря. И вот пять девушек выбегают на сцену и издают звуки чаек, высматривая на горизонте тартану, которая вот-вот должна вернуться и привезти любимых мужчин.

Тут-то и начинаются любовные перипетии. "Женский батальон" делится на два лагеря в борьбе за превосходство и сердце рыбаков и тут же пытается выяснить кто "круче", под руку попадается наивный рыбак Тоффоло (в исполнении Эмиля Петрова). Но первая же реплика прерывается.

"Я ничего не слышу! Что вы там говорите? Крупнее, крупнее говорите!", – выкрикивает режиссер.

Неудачи одна за другой преследуют актеров. Но дело не в игре, звукорежиссеры, похоже, не так хорошо выучили текст. "Море" перестает звучать раньше, чем должно,  а танцы начинаются без музыки.

Репетиция спектакля Кьоджинские перепалки
© Sputnik
Репетиция спектакля "Кьоджинские перепалки"

"Батал, ты что текст не читал?", — возмущается режиссер.

"Все-все, отключил я", – оправдывается звуковик.

В это время на сцене разворачиваются настоящие страсти. Рыбаки уличают своих невест в измене, женские хитросплетения приводят к фатальному исходу.

На месте устоять не смогли даже декорации, двери так и "носятся" по сцене, заставляя переигрывать актеров несколько раз. Директор театра обещает исправить ситуацию.

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"Нет, ты не оправдывайся, ты подружись с дверью! Аккуратно ее закрой, чтобы не гремела и не передвигалась"-  настаивает режиссер.

Не верю!

Градус повышается. Пытаясь спастись от ревнивых мужчин, Милана Ломия и Мадлена Барциц даже меняются репликами. Впрочем, это не проходит мимо режиссера, сцена переиграна.

Опоздавший Падрон Фортунато наконец выходит на сцену. Полюбившийся всем в роли Махаза Инал Инапха в очередной раз радует своим искренне комичным образом.

Мимика, акцент и темп речи героя сразу напомнят абхазским зрителям знакомые персонажи сельской местности.

Репетиция спектакля Кьоджинские перепалки
© Sputnik
Репетиция спектакля "Кьоджинские перепалки"

Смех сдержать не могут и сами актеры, но тут как гром среди ясного неба.

"Не верю! Делами занимайтесь!", — от режиссера.

Шутки закончены, тем более, что невинные женские сплетни приводят героев в суд. А что будет дальше, зритель узнает уже 8 ноября на премьере спектакля "Кьоджинские перепалки".

Теги:
премьера, РУСДРАМ, Абхазия


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