Строгий тренер и любитель шляп: баскетболисты рассказали о Владимире Хашба

Ученица и коллега заслуженного тренера по баскетболу Владимира Хашба, скончавшегося 3 ноября, Инга Карчава и тренер баскетбольной команды "Сухум" Сергей Сущенко в интервью Sputnik рассказала о его характере и спортивной строгости.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

От игрока в помощники

Инга Карчава начала свою спортивную карьеру с легкой атлетики, однако позже, несмотря на свой небольшой рост, решила стать баскетболисткой, тем более что несколько девочек из ее школы уже начали заниматься этим видом спорта.

Было это в 1998 году, Инге было всего 14 лет, несмотря на свой юный возраст, она была полна решимости овладеть баскетболом. Попала она к Владимиру Хашба, который не сразу увидел в ней талант игрока.

"Он меня взял не сразу, его помощник сказал мне, что нужно потерпеть пару месяцев, после чего тренер возьмет меня в команду. Сначала я тренировалась у помощника Владимира Хашба, но потом тренеру понравилась моя скорость, в одно время я была чемпионкой Абхазии по бегу", — говорит она.

© Фото : предоставлено Ингой Карчава Заслуженный тренер по баскетболу Владимир Хашба со своими подопечными

Спустя всего месяц Владимир Хашба обратил внимание на Ингу Карчава, она стала членом сборной по баскетболу, играла она в нападении. Затем Карчава восемь лет работала помощником главного тренера женской сборной Абхазии.

"Работать с ним было не так легко, потому что для него дисциплина, порядок были на первом месте. Нельзя было опаздывать на тренировки, я, как молодая студентка, хотела куда-то пойти с подружками, но он мне этого не разрешал. Владимир Хашба научил меня многому, все, что я знаю, это благодаря ему. Быть тренером, учителем и хорошим человеком это не так легко", — подчеркнула она.

Владимир Хашба был любителем шляп, без шляпы он не появлялся в обществе, и у него была коллекция головных уборов. Инга Карчава рассказала, что, приходя к тренеру в гости, его ученицы и коллеги любили надевать шляпы тренера и фотографироваться с ним.

© Фото : предоставлено Ингой Карчава Владимир Хашба и Инга Карчава

"Он был хорошим рассказчиком, делился с нами различными историями, команде уделял большое внимание, снимал наши игры на фото и видео. Мы приходили часто к нему, фотографировались с его разными шляпами, с мячами", — отметила Карчава.

У истоков женского баскетбола

Говоря о вкладе Владимира Хашба в развитие баскетбола Абхазии, тренер баскетбольной команды "Сухум" Сергей Сущенко подчеркнул, что он стоял у истоков женского баскетбола в Абхазии.

"Владимир Хашба стоял у истоков развития женского баскетбола в Абхазии. Он один из тех героев, которые подняли этот вид спорта в нашей стране. Мы его всегда называли нашим аксакалом, корифеем баскетбола. Он являлся одной из струн жизни абхазского спорта. Владмир Хашба в свое время выставлял команду и на чемпионат Советского Союза", — заметил он.

К тому же, продолжил он, Владимир Хашба воспитал достойную молодежь, которая развивает баскетбол в Абхазии.

"В послевоенный тяжелый период мы вместе работали. Помню, он как-то мне сказал: "Сергей, денег нет, уйдем мы сейчас из баскетбола, а завтра наши дети займутся не теми делами. Надо их поднимать". И мы делали, что могли. Его знания, умение были большой помощью. В лице тренеров Владимра Хашба, Александра Седова мы потеряли умы, возможность общения. Они прошли большую школу, ту, которую ни один нынешний спортсмен не сможет пройти", — сказал Сущенко.

© Фото : предоставлено Ингой Карчава Заслуженный тренер по баскетболу Владимир Хашба со своими подопечными

Владимира Хашба в одно время был тренером сборной Грузии по баскетболу, вспоминает Сущенко.

"И женская команда в 1973 году выиграла серебряные медали чемпионата Советского Союза. Он сделал для нашего спорта очень много, он воспитал таких игроков как Людмила Ковтун, сестры Лурсманашвили, Галина Белая, Ирина Бекир-оглы и так далее", — рассказал тренер "Сухума".

Владимир Хашба находил общий язык с каждой баскетболисткой, и мог проявить в них лучшие игровые качества, отмечает Сущенко.

"Девчачий спорт имеет свою специфику, с мальчиками можно строже, поругать их и так далее, с девчонками так не пройдет, потому что они мягкие существа. Владимир Хашба находил контакт с каждой девочкой, действовал через родителей, школу. Дети его очень любили, шли к нему в гости, где он показывал документы и видеохронику, посвященные абхазскому баскетболу", — говорит Сергей Сущенко.

© Фото : предоставлено Ингой Карчава Заслуженный тренер по баскетболу Владимир Хашба со своими подопечными

Владимир Хашба — почетный мастер спорта Республики Абхазия, заслуженный тренер по баскетболу и заслуженный работник физкультуры и спорта, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Приступив в 1956 году к работе в ДЮСШ, спустя два года стал тренером сборных школьной и женской команд Абхазии. Владимир Хашба долгие годы успешно отстаивал честь Абхазии в различных соревнованиях. Многие его воспитанницы стали звездами на баскетбольных площадках.