Осеннее обострение: "пьяная" статистка в Абхазии за октябрь

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В октябре в Абхазии снова наблюдался рост количества выявленных случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Если в сентябре сотрудники ГАИ зафиксировали чуть больше двухсот подобных нарушений, месяц спустя — уже 259. Общее количество составленных протоколов увеличилось на 16%.
Снова отличился Сухум, где в октябре оштрафовали 85 водителей за езду в нетрезвом состоянии. Это на шесть пунктов выше результата прошлого месяца, что позволяет столице республики укрепить позицию "лидера" в "пьяном" рейтинге. Гудаута вернула "серебро" и спустила Гагру на третью строчку.
Впервые удивил Сухумский район. Там обычно число выявленных нетрезвых водителей не превышало десятка, но в октябре рекорд был побит – 12 протоколов. А вот Ткурчалский и Галский районы сохранили стабильность. Два месяца подряд там по три и пять зарегистрированных случаев управления транспортом "навеселе".
Сильно изменились позиции лидеров и в возрастной категории. Спустя несколько месяцев на первое место снова вышли водители старше 50 лет, которых в октябре было 56 человек. А лидеры сентября – водители в возрасте от 35 до 40 лет — спустились на третью позицию, уступив автолюбителям от 30 до 35 лет, их в сентябре было 45 человек.
Возраст самого молодого водителя "навеселе" остался неизменным в сравнении с сентябрем – 19 лет, а вот категорию "самый взрослый нарушитель" пополнили три водителя в возрасте 80 лет. Это абсолютный рекорд. Стоит отметить, что "победители" в этих "номинациях" определись в период с 18 по 21 октября. Более того, именно в эти дни сотрудникам ГАИ попалась 26-летняя девушка подшофе.
"Ударным" периодом для инспекторов выдалась последняя неделя октября, когда они выписали 35% от общего количества протоколов за езду в нетрезвом состоянии.
При подготовке материала использованы официальные данные, опубликованные на сайте МВД Абхазии.