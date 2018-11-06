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Рейд ГАИ

Осеннее обострение: "пьяная" статистка в Абхазии за октябрь

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в октябре 2018 года было составлено 4629 протоколов нарушения ПДД, из которых 259 за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Sputnik

В октябре в Абхазии снова наблюдался рост количества выявленных случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Если в сентябре сотрудники ГАИ зафиксировали чуть больше двухсот подобных нарушений, месяц спустя — уже 259. Общее количество составленных протоколов увеличилось на 16%.

Дорожный знак STOP контроль
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Снова отличился Сухум, где в октябре оштрафовали 85 водителей за езду в нетрезвом состоянии. Это на шесть пунктов выше результата прошлого месяца, что позволяет столице республики укрепить позицию "лидера" в "пьяном" рейтинге. Гудаута вернула "серебро" и спустила Гагру на третью строчку.

Впервые удивил Сухумский район. Там обычно число выявленных нетрезвых водителей не превышало десятка, но в октябре рекорд был побит – 12 протоколов. А вот Ткурчалский и Галский районы сохранили стабильность. Два месяца подряд там по три и пять зарегистрированных случаев управления транспортом "навеселе".

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 октября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 октября 2018 года

Сильно изменились позиции лидеров и в возрастной категории. Спустя несколько месяцев на первое место снова вышли водители старше 50 лет, которых в октябре было 56 человек. А лидеры сентября – водители в возрасте от 35 до 40 лет — спустились на третью позицию, уступив автолюбителям от 30 до 35 лет, их в сентябре было 45 человек.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 октября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 октября 2018 года

Возраст самого молодого водителя "навеселе" остался неизменным в сравнении с сентябрем – 19 лет, а вот категорию "самый взрослый нарушитель" пополнили три водителя в возрасте 80 лет. Это абсолютный рекорд. Стоит отметить, что "победители" в этих "номинациях" определись в период с 18 по 21 октября. Более того, именно в эти дни сотрудникам ГАИ попалась 26-летняя девушка подшофе.

Статистика пьяного вождения с 1 по 31 октября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 31 октября 2018 года

"Ударным" периодом для инспекторов выдалась последняя неделя октября, когда они выписали 35% от общего количества протоколов за езду в нетрезвом состоянии.

При подготовке материала использованы официальные данные, опубликованные на сайте МВД Абхазии.

Теги:
дорожная статистика, статистика, Абхазия


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