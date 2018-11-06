Форс-мажор по-очамчырски: почему "Эрцаху" недосчитался игроков

Начало Абхазской национальной лиги по футболу перенесли на несколько дней, из-за того что команда "Эрцаху" из Очамчыры не смогла набрать полный состав игроков. О том, почему Очамчыру не смогли представить на чемпионате, куда уходят спортсмены и каковы прогнозы, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазская национальная футбольная лига стартует 10 ноября. Но без седьмой команды "Эрцаху" из Очамчыры. Как стало известно накануне, команду не смогли укомплектовать — не досчитались игроков по осени. Почему?

Табор ушел в небо

Проблема с нехваткой игроков в ФК "Эрцаху" остро ощущается уже несколько лет. Как рассказал последний тренер команды Гари Вартанов, "Эрцаху" пропускает чемпионат не впервые. Последний раз такая ситуация произошла лет пять-шесть назад. Проблема все та же – нет игроков. В районе, по словам заместителя главы администрации Славика Кучуберия, в какой-то момент не стало футболистов, которые по возрасту подходили бы для участия в нынешнем чемпионате. Те, кто в 2011-2012 годах представлял район на чемпионате, уже по возрасту не подходят, а на подхвате никого не оказалось.

На прошлом чемпионате Очамчыра выставила свою команду. Пригласили тренера Гари Вартанова, который согласился готовить спортсменов только из-за того, что сезон был короткий.

"Я знал ситуацию с командой. Так как местных футболистов было мало, у кого-то были травмы, кто-то уехал. Пришлось футболистов искать в Гале и Ткуарчале. Вот так продержались чемпионат", – пояснил Вартанов.

Спортсмены подписали с районной администрацией контракт, где четко были указаны условия договора. В среднем 15 тысяч рублей в месяц с условием, что зарплата выдается в те месяцы, когда идут игры. Но не всегда деньги начисляли вовремя, а это не устраивало игроков.

"У нас бывало, что зарплату выдают с задержкой в месяц. И кого-то не удержишь, потому что семья, нужны деньги. Пока изыскивали средства, чтобы нам выплатили зарплату, некоторых футболистов мы просто потеряли. Те ребята, которые у нас были, сейчас устроились в другие команды или просто переехали", – посвятил в проблемы команды тренер.

Заместитель главы же района Славик Кучуберия видит проблему в другом. Как он рассказал, с 2014 года в бюджет включили расходы на футбол. Заложили три миллиона рублей на этот вид спорта. Этого хватало на зарплаты, форму, мячи и выезды на игры.

"Мы в прошлом году платили по 15 тысяч рублей. У нас играли ткуарчалцы, галцы, гулрыпшцы. Но это большие расходы, содержать их у нас нет возможности. Их нужно привезти на тренировку, отвезти обратно. А все это накладно. Вы сами понимаете, мы не можем давать такую зарплату, чтобы спортсмены из других районов могли сами постоянно приезжать на тренировки", – отметил заместитель главы района.

Чтобы не было позорно

Заместитель главы Очамчыры считает, что проблема с футболом не только в их районе, но и в других. На предыдущем чемпионате не смогли выставить свои команды Ткуарчал и Гулрыпш, которые также не смогли добрать игроков.

Выход тренер Гари Вартанов и заместитель главы администрации Очамчырского района видят лишь в подрастающем поколении. И именно сейчас нужно делать ставку на детский футбол.

"Мы лучше будем поддерживать детский футбол. Какой смысл набирать игроков из других районов? – недоумевает Славик Кучуберия. – Я не хочу, чтобы наша команда позорилась. Каждую игру на прошлом чемпионате она проигрывала со счетом 9:0, 7:0".

Сейчас в районе тренируют четыре детские и юношеские группы. Именно они, по мнению Кучуберия, в скором времени должны представлять Очамчыру в национальной лиге. Условия для тренировок есть. В городе два стадиона. Один для игр, другой – для тренировок.

Тренер же Гари Вартанов считает, что проблемы есть и у детского футбола. В городе всего три школы. И только из них полноценную взрослую команду создать невозможно. Надежда только на села.

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"Сейчас я организовал две команды в двух селах, хочу еще команду, чтобы помочь несчастному Очамчырскому району. Есть много детей, которые хотели бы заниматься футболом, но нет бензина, чтобы ездить и тренировать их. Сами дети очень хотят заниматься футболом", – добавил Вартанов.