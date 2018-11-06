Бамбук подставили: посетитель обнаружил необычные плоды в Ботсаду Сухума

Астанда из Сухума спрашивает: В бамбуковой аллее Ботанического сада нашла необычные желтые ягоды. Могут ли это быть плоды бамбука?

Асмат Цвижба, Sputnik.

По словам заместителя Института ботаники Абхазии Татьяны Гуланян, найденные плоды не могут принадлежать бамбуку.

"Так как бамбук — это растение из семейства злаковых, то есть родня пшеницы и кукурузы. Как любое злаковое растение, бамбук должен давать зерно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спондиас пазушный

Всего в Абхазию из Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока было завезено около десяти видов бамбука. Большая часть относится к группе листоколосниковых, которые цветут один раз в жизни, а затем погибают, но в Абхазии мы пока что не наблюдали таких случаев", – рассказала она.

Специалист объяснила, что желтые ягоды принадлежат другому дереву – спондиасу пазушному. Оно растет недалеко и возвышается над аллей бамбуков в Ботаническом саду. В народе дерево называют "мыльным" из-за специфического вкуса плодов, которые все же съедобны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спондиас пазушный

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