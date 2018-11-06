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Спондиас пазушный

Бамбук подставили: посетитель обнаружил необычные плоды в Ботсаду Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (96)
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В рубрике Оk, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Астанда из Сухума спрашивает: В бамбуковой аллее Ботанического сада нашла необычные желтые ягоды. Могут ли это быть плоды бамбука?

Асмат Цвижба, Sputnik.

По словам заместителя Института ботаники Абхазии Татьяны Гуланян, найденные плоды не могут  принадлежать бамбуку.

"Так  как бамбук — это растение из семейства злаковых, то есть родня пшеницы и кукурузы. Как любое злаковое растение, бамбук должен давать зерно.

Спондиас пазушный
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спондиас пазушный

Всего в Абхазию из Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока было завезено около десяти видов бамбука. Большая часть относится к группе листоколосниковых, которые цветут один раз в жизни, а затем погибают, но в  Абхазии мы пока что не наблюдали таких случаев", – рассказала она.

Специалист объяснила, что желтые ягоды принадлежат другому дереву – спондиасу пазушному. Оно растет недалеко и возвышается над аллей бамбуков в Ботаническом саду. В народе дерево называют "мыльным" из-за специфического вкуса плодов, которые все же съедобны.

Спондиас пазушный
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спондиас пазушный

 

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Темы:
Ok, Sputnik! (96)
Теги:
Абхазия


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