Больше, чем телевидение: Абхазской телекомпании 40 лет

Арифа Капба, Sputnik.

В один из августовских дней 1978 года выпускник Ленинградского государственного университета театра, музыки и кинематографии Гурам Амкуаб готовил в качестве режиссера к выходу в эфир передачу "Вечерний Сочи", когда вдруг его вызвало руководство Сочинской телестудии. "Наверно, в Абхазии будут открывать телевидение, и тебя туда заберут, сказал мне директор канала, — вспоминает Гурам Амкуаб события сорокалетней давности. – Если ты уедешь на родину, мы, конечно, поймем, но и здесь у тебя может сложиться неплохая карьера, добавил мой директор".

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Сотрудники Абхазской телерадиокомпании за работой

Уже на следующее утро 27-летний Гурам Амкуаб был в Сухуме. Шеф из Сочи оказался прав, действительно его просили помочь в организации телевидения, на родине были востребованы его знания, диплом режиссера был по-настоящему нужен. Так он, совсем еще молодой специалист, занял место главного режиссера только-только зарождавшегося Абхазского телевидения.

Первые сотрудники

"Я помню, как мы отбирали людей необходимых профессий для телевидения. Главным редактором на Абхазском радио тогда был Константин Михайлович Герхелия. Вместе с ним мы ездили по районам, подбирали людей, владеющих абхазским языком, словом, занимались формированием первого состава телевидения", — вспоминает Амкуаб.

Людям рассказывали, что открывается телевидение, нужны сотрудники разных профессий, не только журналисты, но и режиссеры, ассистенты, телеоператоры, художники, звукорежиссеры, дикторы, инженеры, электромеханики, машинистки, водители.

Первый коллектив Абхазского телевидения был небольшим: Рауль Ласурия, Михаил Мархолия, Владимир Хашба, Алик Шанава, Амиран Гамгия, Кот Ломия, Виталий Кецба, Кама Джопуа, Леонид Хишба, Лейла Кобахия, Майя Смыр, Инесса Качарава, Темур Кучуберия, Людмила Бутба, Заира Бигуаа, Владимир Погосов, Руслан Кация, Валентин Прокопов, Николай Черноморов, Павел Садзба. Председателем был назначен Шамиль Пилия.

В эфире

"Самый первый выход в эфир Абхазского телевидения состоял из трех частей, — вспоминает Гурам Амкуаб. – В первой части — поздравлении с открытием национального телевидения — выступил первый секретарь Обкома партии Борис Викторович Адлейба, затем шел сорокаминутный документальный фильм "Советская Абхазия", и полуторачасовой концерт, в котором принимали участие государственные хореографические, вокальные, эстрадные, детские коллективы".

Первыми дикторами телевидения были Кама Джопуа и Леонид Хишба, позже к ним присоединились Эмма Адлейба и Рауф Чепия. Концертную программу первого эфира вела Лейла Кобахия.

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Сотрудники Абхазской телерадиокомпании. Анатолий Малания, Заира Бигвава, Тина Корсая

Содержание самого первого телевизионного эфира явно демонстрирует то, каким национальным праздником и достижением стало само появление собственного телевещания, заговорившего с народом на абхазском языке.Открытие Абхазского телевидения стало результатом национально-освободительной борьбы абхазского народа. В ту пору Абхазия вместе с Аджарией и республикой Нахичевань были единственными автономными республиками в СССР, не имеющими национального телевидения.

"Мы все пришли туда молодыми людьми, но очень четко осознавали главную задачу — телевидение должно стать выразителем чаяний народа", — отмечает Амкуаб.

Вопреки Тбилиси

Читать в студии новости и показывать несколько фотографий с пюпитра — вот и все возможности, которые были у абхазских телевизионщиков в самом начале.

"Грузинская телерадиокомпания, которой было поручено делать здесь телевидение, создала в Абхазии лишь элементарную телевизионную базу, не отвечающую требованиям дня, это были полумеры, — рассказывает Гурам Амкуаб. — Развиваться с такой базой было сложно. У нас не было кинопроизводства, не было видеомонтажа, не было фотопроизводства. Была лишь студия в 56 квадратных метров без мебели, четыре камеры и видеомагнитофон, который работал в последовательном режиме, то есть сейчас записали одного, остановили, пришел другой – продолжили запись".

Творческая группа телевидения подчинялась Абхазскому телевидению, а техническая группа и вся материально-техническая база была в ведении Тбилиси.

"Мы не могли сами даже метр пленки купить, — вспоминает Гурам Амкуаб, — в абхазском бюджете это не предусматривалось, из него лишь платили зарплату 11 сотрудникам. Мы постоянно выпрашивали у Тбилиси, казалось бы, такую мелочь, как кассеты, пленки, оборудование, постоянно спорили об эфирном времени. Доходило до больших скандалов и жалоб на нас в ЦК Грузии. Мы все время получали сопротивление. И я помню, как злился на это, понимая, что у нас есть творческий потенциал, который не давали реализовывать".

Первые передачи и фильмы

© Fotolia / Vectorass Говорит Абхазское радио: уже 85 лет

Даже в таких условиях сотрудники телевидения из чувства ответственности перед народом делали все возможное, чтобы работать хорошо, выходя за пределы тех рамок, которые им определили "учредители из Грузии".

Так, преодолевая препятствия, снимались фильмы, выходили новые передачи.

"Делать передачу об искусстве мы попросили искусствоведа Бочу Аджинджал, "Политическим обозрением" занимался Терентий Чания, передачу об абхазском языке делала Валентина Амичба, сотрудник МВД Владимир Аджинджал занимался рубрикой "На страже закона", программу о спорте вел Валера Чамагуа, литературную передачу "Наш очаг" готовила Тина Корсая, мы снимали ее в Доме-музее Гулиа, она просуществовала много лет, музыкальной передачей занималась Аида Ашхаруа, она даже специально для этого очень серьезно подтянула свой уровень абхазского языка. Постоянным гостем передач была Тамара Шакрыл. Я боюсь упустить и многих не вспомнить, надеюсь, они мне это простят" — отметил Амкуаб.

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Студия абхазского телевидения. Операторы Анзор Кварчелия и Анатолий Шония

Делали телеверсии спектаклей Абхазского драматического театра.

"Мне довелось поставить спектакль "Гость" по новелле Михи Лакрба, — рассказывает Амкуаб. – Думаю, многие вспомнят, как проникновенно играл в этом спектакле Амиран Тания, как у него пошли слезы, и он неожиданно встал и пошел на камеру. Это был удивительный кадр, удивительный финал спектакля".

Рассказывая о первых годах Абхазского телевидения, Гурам Амкуаб подчеркнул, что изначально специальным постановлением было оговорено, что все программы, передачи и все вещание должно вестись на абхазском языке. Это правило должно быть актуально и по сей день, считает Амкуаб.

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В преддверии сорокалетнего юбилея Абхазского телевидения Амкуаб поздравил всех коллег-телевизионщиков.

"Я поздравляю всех коллег и желаю больших творческих успехов. Я хотел бы, чтобы мы всегда помнили, что Абхазское телевидение далось нам непросто, это результат борьбы абхазской интеллигенции. Да, бывают разные периоды у телевидения, взлеты, падения. Это творчество больше всего. Но мне не нравится, когда неоправданно ругают телевидение. Это такое же святотатство, как ругать храм. Если вы считаете, что есть проблемы, ну, посоветуйте, помогите, чем можете. Я уверен, если коллективу правильно поставить задачу, он с этим справится. И еще, на мой взгляд, самое главное в том, что телевидению необходимо общаться со зрителем без посредников. В этом должно быть больше всех заинтересованно само государство. Такой подход всегда будет помогать власти принимать правильные решения".