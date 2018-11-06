"Марух" из Гулрыпша победил на фестивале в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первое место занял ансамбль "Марух" из Гулрыпша на фестивале "Без границ" в Санкт-Петербурге, рассказал корреспонденту Sputnik художественный руководитель этого ансамбля Лери Адлейба.
"Мы выступили в номинации "Народный танец" с абхазским танцем и молодежным переплясом. Стали лауреатом I степени и получили почетную грамоту "За сохранение народных традиций", — сказал Адлейба.
Адлейба отметил, что гулрыпшский ансамбль в Санкт-Петербурге всегда тепло принимают. Для участников фестиваля также организовали познавательную экскурсию по основным достопримечательностям северной столицы России.
Ансамбль "Марух" был создан в 2008 году при Доме культуры Гулрыпшского района. Само название коллектива происходит от Марухского перевала, который расположен на территории этого района.