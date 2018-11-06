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Ансамбль Марух

"Марух" из Гулрыпша победил на фестивале в Санкт-Петербурге

© Sputnik
В Абхазии
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XV международный фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества "Без границ" прошел в Санкт-Петербурге с 4 по 6 ноября.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первое место занял ансамбль "Марух" из Гулрыпша на фестивале "Без границ" в Санкт-Петербурге, рассказал корреспонденту Sputnik художественный руководитель этого ансамбля Лери Адлейба.

"Мы выступили в номинации "Народный танец" с абхазским танцем и молодежным переплясом. Стали лауреатом I степени и получили почетную грамоту "За сохранение народных традиций", — сказал Адлейба.

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© Фото : предоставлено Элитой Какалия
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Он добавил, что в номинации "Народный танец" приняли участие около 20 ансамблей. Гулрыпшский "Марух", который не в первый раз выступает на сцене этого фестиваля, состоял из 26 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В 2013 году молодые танцоры из Абхазии тоже заняли первое место.

 

Адлейба отметил, что гулрыпшский ансамбль в Санкт-Петербурге всегда тепло принимают. Для участников фестиваля также организовали познавательную экскурсию по основным достопримечательностям северной столицы России.

Ансамбль "Марух" был создан в 2008 году при Доме культуры Гулрыпшского района. Само название коллектива происходит от Марухского перевала, который расположен на территории этого района.

Ансамбль Марух
© Sputnik
Ансамбль "Марух"
Теги:
ансамбли, Абхазия


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