"Марух" из Гулрыпша победил на фестивале в Санкт-Петербурге

XV международный фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества "Без границ" прошел в Санкт-Петербурге с 4 по 6 ноября.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Первое место занял ансамбль "Марух" из Гулрыпша на фестивале "Без границ" в Санкт-Петербурге, рассказал корреспонденту Sputnik художественный руководитель этого ансамбля Лери Адлейба.

"Мы выступили в номинации "Народный танец" с абхазским танцем и молодежным переплясом. Стали лауреатом I степени и получили почетную грамоту "За сохранение народных традиций", — сказал Адлейба.

© Фото : предоставлено Элитой Какалия "Взорвали" зал и победили: "Абжьыуаа" выступил на фестивале в Пятигорске

Он добавил, что в номинации "Народный танец" приняли участие около 20 ансамблей. Гулрыпшский "Марух", который не в первый раз выступает на сцене этого фестиваля, состоял из 26 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В 2013 году молодые танцоры из Абхазии тоже заняли первое место.

Адлейба отметил, что гулрыпшский ансамбль в Санкт-Петербурге всегда тепло принимают. Для участников фестиваля также организовали познавательную экскурсию по основным достопримечательностям северной столицы России.

Ансамбль "Марух" был создан в 2008 году при Доме культуры Гулрыпшского района. Само название коллектива происходит от Марухского перевала, который расположен на территории этого района.