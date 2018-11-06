Говорит и показывает: Абхазскому телевидению 40 лет

Cорок лет назад, 6 ноября 1978 года, началось становление Абхазского телевидения. О том, как создавалось национальное абхазское телевещание, о его историческом значении для страны, читайте в материале Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

"Дорогие товарищи! Сегодня начинает свою работу телевидение Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики. В этой связи хочу пожелать работникам нашего телевидения, начавшего свою работу с помощью телевидения Грузии, больших успехов в мобилизации трудящихся на решение грандиозных задач, стоящих перед нами", — прозвучало выступление первого секретаря Абхазского обкома КП Грузии Бориса Адлейба в эфире нового телевидения.

Говорит и показывает Абхазия

С июня 1978 года по 6 ноября 1978-го шел отбор творческого и инженерно-технического состава телевидения. 6 ноября 1978 года в семь часов вечера впервые с телеэкрана прозвучала абхазская речь. Эфир начался с народной песни, которая стала позывными, а словами первых телеведущих Леонида Хишба и Камы Джопуа стали "Добрый вечер, дорогие телезрители Абхазии!". Программа длилась полтора часа и завершилась концертом музыкальных коллективов республики.

"Первой программой на АТ стал выпуск новостей "Амшеикушара". Кстати, само слово придумал наш сотрудник Рауль Ласурия, а позже оно вошло в лексикон всех жителей страны. Практически с первых дней была создана первая студия звукозаписи, многие музыканты и творческие коллективы, которые сегодня широко известны в республике, впервые записывались именно в нашей студии. У нас была передвижная телевизионная станция — ПТС, с помощью которой мы снимали, например, парады.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Под прицелом журналистов: работу медиа в военной Абхазии обсудили в Сухуме

Работали в записи. Первый прямой эфир — это был телемост Лыхны — Токио, когда японские специалисты, изучавшие феномен абхазского долголетия, общались с нашим лыхненским старцем", — рассказывал в интервью Sputnik один из первых работников Абхазского телевидения, директор по техническому обеспечению АГТРК Леонид Агрба.

Коллектив был дружным и сплоченным, работало больше 80 человек. Все понимали, что делают важную для страны работу, говорил он.

Бить словом

Решение открыть Абхазское телевидение было принято правительством Советского Союза из-за накалившейся в тот период политической обстановки в Абхазии. Абхазские общественные деятели и представители интеллигенции составили письмо с обращением к руководству страны, в котором высказывалось несогласие с проводимой руководством Грузии политикой поглощения и растворения абхазского народа в грузинской этнокультурной среде.

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Сотрудники телевидения. Слева направо: Амиран Гамгия, Заира Бигвава, Эмма Адлейба, Людмила Хагба

Представители власти письмо раскритиковали, перейдя к гонениям на авторов письма «130-ти», что вызывало массовое недовольство среди абхазов. Люди, несогласные с руководством Грузинского обкома партии, в знак протеста стали выходить на площади.

В своем Постановлении от 25 апреля 1978 года ЦК КП Грузии вынужден был признать, что в развитии экономики и культуры Абхазской АССР были существенные недостатки и просчеты.

Компромисс

В июне 1978 года было принято постановление ЦК КПСС "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры Абхазской АССР". Документ предусматривал открытие Абхазского университета и выпуск телевизионных передач на абхазском языке.

"Ни одна передача в Абхазии не звучала на абхазском языке, у нас не было своих новостей, мы были привязаны и зависимы от грузинского телевещания. Когда перечисляли, в каких отраслях права и полномочия абхазов ущемлены и ограничены, мы указали отдельным пунктом телевидение. В то время, как и сейчас, структура масс-медиа играет ключевую роль. С появлением Абхазского национального телевидения мы получили возможность выходить в эфир на родном абхазском языке, это мощное средство для укрепления статуса языка, развития языка", — считает историк Олег Дамения.

ЦК Компартии Грузии проводил политику культурной ассимиляции абхазского народа, происходило усиление грузинского влияния в Абхазии, и открытие Абхазского национального телевидения было результатом борьбы людей за свои права, сказал Дамения.

© Фото : из архива АТ и личных архивов сотрудников Режиссер Заира Бигуаа

"Это был радостный день для нас, мы видели результат своего труда. Народ был счастлив, все ждали с нетерпением первого эфира. Это новое явление в нашей жизни. Мы также понимали, что это дело рук людей, написавших письмо, рискуя всем, и народа, который встал за нас, без его поддержки все закончилось бы печально. Мы были готовы к такому исходу, знали, на что идем, но не могли предположить, что все пункты письма будут одобрены, кроме одного — выхода из состава Грузинской СССР",- вспоминает он.

Грузинское население Абхазское телевидение восприняло негативно. Оно воспринималось как антигрузинские действия, которые вели к разладу в обществе.

АТ сорок лет спустя

По словам Дамения, на Абхазское телевидение возлагались большие надежды. Оно должно было делать не просто новости, а стать трибуной, где простой народ мог рассказать о своей жизни, трудностях, с которыми он сталкивается каждый день, о социальных общественных проблемах. Важно также было показать, как выглядит абхазский народ, какие у него особенности и что отличает его, добавил он.

© Фото : АГТРК Работа современной студии Абхазской государственной телерадиокомпании

"С этого все и начиналось, но постепенно со временем все стало меняться. Телевидение стало очень политизированным, управляемым действующей властью. Дебаты, политические дрязги — вот что мы можем наблюдать сегодня на АТ. Интриги, поездки президента, но жизнь народа и его проблемы не озвучиваются и не подаются в должном формате. За возможность иметь свое национальное телевидение боролся народ, и именно он должен быть главным героем на телевидении", — уверен историк.