Под прицелом журналистов: работу медиа в военной Абхазии обсудили в Сухуме

Ровно 40 лет назад, 6 ноября 1978 года, дикторы Абхазского телевидения Леонид Хишба и Кама Джопуа впервые вышли в эфир с выпуском новостей на абхазском языке, именно этот день стал днем Абхазского телевидения. О значении телевидения во время Отечественной войны 1992-1993 годов поговорили на пресс-конференции.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Появление телевидения

Когда в эфире прозвучали первые позывные Абхазского телевидения, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг был студентом второкурсником.

"Для того чтобы сполна почувствовать, я оставил квартиру у дяди на улице Лакоба и пошел в студенческое общежитие, где стоял маленький телевизор. В небольшой комнате собралось очень большое количество людей, и позывные Абхазского телевидения по сей день остались в памяти", — вспомнил он.

Хашиг пришел на Абхазское телевидение в 1990 году и через несколько месяцев стал его главным редактором. Председатель Верховного Совета Абхазии поставил задачу наладить творческие контакты с телевидением СССР.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Руслан Хашиг

"Мы были командированы в Москву для налаживания творческих контактов. Мне очень приятно вспомнить эти приемы, которые состоялись в кабинете главного редактора программы "Время" Олега Добродеева, встреча с директором ВГТРК Анатолием Лысенко", — добавил он.

Благодаря их поддержке были созданы корреспондентские пункты «Останкино» и ВГТРК в Абхазии, отметил председатель Союза журналистов Абхазии.

© Фото : из личного архива Ибрагима Чкадуа Информационный фронт: как абхазские журналисты вели свою войну

"В 1991 году нам удалось решить организационные вопросы, что естественно очень серьезно облегчило наше взаимодействие спустя год после начала Отечественной войны", — сказал Хашиг.

Среди российских корреспондентов, которые были командированы в Абхазию во время войны, сформировалась дружеская атмосфера.

"Устраивали своеобразный конкурс на то, кто поедет на войну в Абхазию. Сейчас сложно понять это, ехать на войну, подвергать себя рискам никто не хочет, но так сложились отношения между нами, это человеческий фактор нашей профессии, когда журналисты выполняют не только свой профессиональный долг", — сказал он.

Военкор в Абхазии

Главный редактор информационных программ канала "Культура" Владимир Лусканов во время Отечественной войны народа Абхазии был собкором «Первого канала» в республике.

"Мне очень приятно находиться вместе с вами в эти дни, когда отмечается такая замечательная дата рождения Абхазского телевидения. Уверяю вас, что 40 лет назад никто не предполагал, во что выльется такая простая техническая задача", — заметил Лусканов.

Абхазское национальное телевидение во время войны взяло на себя тяжелейшую функцию борьбы на информационном фронте.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Владимир Лусканов

"Телевидение — это сложный и непредсказуемый механизм, который надо уметь отстроить, наладить и уметь им управлять. То, что произошло в 1992 году, было абсолютной неожиданностью для всех жителей бывшего СССР.Война показала важность такого ресурса, как национальное телевидение и, будем откровенными, без этого ресурса ход Отечественной войны в Абхазии, возможно, был бы иным, или принял бы более затяжные и тяжелые формы", — подчеркнул Лусканов.

© Sputnik Бадрак Авидзба Поделиться опытом: абхазские журналисты провели мастер-класс для студентов

Общественное мнение в России во время войны в республике было на стороне Абхазии, признал журналист.

"Это произошло, исходя из простой, честной оценки того, кто был инициатором войны, кто совершил нападение первым. Роль тех людей, которые 14 августа 1992 года сумели из захваченного Сухума вывезти телевизионную аппаратуру и развернуть телецентр в Гудауте, не оценима", — рассказал он.

Телевидение как святыня

Журналист Кристиан Бжания, много лет проработавший на Абхазском телевидении, сказал, что появление национального телевещания можно сравнить со святыней.

"Когда открылось телевидение, я был маленьким, но так сложилась судьба, что я оказался там. Никогда не забуду это первое время — осознание того, что ты уже внутри этого храма, и как-то нужно было освоиться. Мне повезло с коллегами, которые там работали, они мне помогали", — отметил Бжания.

Не было дня, когда Абхазское телевидение не выходило в эфир, даже во время Отечественной войны.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Пресс-конференция союза журналистов

"Это очень важно, важно помнить и понимать ситуацию, в которой работали наши коллеги. Слаженная работа — это когда весь персонал, от человека, занимающего самую незначительную должность, до руководителя работают в унисон", — подчеркнул он.

Гарри Аристава был оператором во время Отечественной войны народа Абхазии и считает создание телевидения одним из самых лучших достижений Абхазии за советский период своей истории.

"Если бы Грузия знала, чем обернется создание телевидения, то ни за что не согласилась бы открыть его в абхазской автономии. Наверное, не каждое телевидение может так работать, но удалось организовать работу таким образом, что все главные вопросы национальной освободительной борьбы имели отражение в вещании", — подчеркнул Аристава.

В военное время было очень важно сплотить общество, поднять дух бойцов после неудачных наступлений, с чем национальное телевидение с успехом справлялось, заметил он.

Как работали на войне

В начале Отечественной войны телевизионную технику повезли в Гудауту, и в первый месяц вещали из обычного частного дома семьи Дзидзария. Гостиная стала студией.

© Фото : из архива семьи Анатолия Шония Раньше всех: вспоминая Анатолия Шония

"Абхазская телерадиокомпания создала телецентр на базе гудаутского детского сада, до этого мы месяц жили и работали в семье Дзидзария. Все соседи помогали, кормили, каждый помогал, как мог, невозможно забыть эту атмосферу", — поделился воспоминаниями Руслан Хашиг.

Российский журналист Светлана Бекленищева снимала фильм о военных действиях в республике.

"У нас слово доброволец применяется по отношению к тем, кто был на фронте, но я хочу сказать, что все наши российские коллеги — добровольцы, которые оказывали посильную информационную и техническую помощь", — заявила она.

Российские журналисты делились своими съемками, хотя и не должны были этого делать, говорит председатель Союза журналистов Абхазии.

"Они видели, как мы работаем, что нам не хватает, и делились тем, что имели. И сегодня в архиве есть все съемки российских коллег, которые работали в Абхазии. В первый день войны здесь работал Сергей Шатунов, его потом сменил Сергей Покрышкин, затем приехал Владимир Лусканов", — напомнил Хашиг.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг передал музею Боевой Славы рукописи репортажей Владимира Лусканова и других журналистов, работавших во время войны в республике.