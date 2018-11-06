Читанава о борьбе с пальмовым долгоносиком: начинаем с Сухума и Гагры

К началу ноября в Сухуме и Гагре от пальмового долгоносика было обработано почти 400 пальм.

СУХУМ, 6 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Обработка пальм от долгоносика началась с Сухума и Гагры, сообщил Sputnik председатель Госкомитета по охране природы Абхазии Савелий Читанава.

"Это наиболее опасные участки и места обширного распространения долгоносика. В Ткуарчале всего три пальмы, в Гале их 12, а в Очамчыре 28 штук. В этих районах еще не наблюдались случаи заражения пальм, поэтому там будут проводиться профилактические меры, как только мы получим достаточное количество препаратов, которые в настоящее время в дефиците", — объяснил председатель Госкомитета.

В Сухуме к лечению пальм от долгоносика по решению комиссии по борьбе с инвазивными вредителями приступили 30 октября. Всего в городе около 500 крупноствольных элитных пальм, из которых уже обработано 280 штук. 15 пальм пришлось вырубить с корнем, так как они не поддавались лечению.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рабочий пострадал при обработке от вредителей пальм в Сухуме

Для обработки пальм специалисты используют пиретроидный инсектицид "Карачар", который разбавляется водой. На одну пальму уходит десять литров раствора.

Профилактические мероприятия будут продолжаться до наступления холодов. За это время экологи планируют обработать в Сухуме пальмы на проспекте Леона, улице Аидгылара, в парке Славы и продолжить работу в апреле.

"Это не субботник. Одноразовой акцией ничего не сделать. Нужен системный подход. Возможно, нужно создать организацию, которая финансировалась бы. Нужно зарезервировать в бюджете средства, снабдить необходимой техникой, ресурсами, чтобы постоянно велись и мониторинг, и профилактика", – прокомментировал ранее Читанава.

Экологи Гагры приступили к лечению пальм 8 октября. Меньше чем за месяц специалисты обработали уже 115 из 220 пальм в городе. Работа проходит под руководством Комбината по благоустройству города.

"Мы продолжаем работу по обработке пальм и планируем завершить ее в конце следующей недели. К сожалению, погибло уже до 15 пальм, из них нам пришлось с корнем срубить лишь две пальмы у ресторана Гагрипш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьер-министр Абхазии подписал распоряжение о борьбе с пальмовым долгоносиком

Остальные мы пока что обрабатываем, для того чтобы живущий в них долгоносик не распространился дальше", — объяснил главный инженер Комбината Дарел Джения.

Там для лечения пальм используется препарат "Бореи-нео", который был приобретен на средства администрации района и Госкомитета по охране природы республики.

"Пока что у нас есть препарат, но не могу с уверенностью сказать, что его хватит до конца работ, которые мы планируем завершить к концу следующей недели", — отметил главный инженер.

Пальмовый долгоносик впервые был обнаружен в республике в 2016 году. Вредитель может уничтожить взрослое дерево за три месяца. Ученые не исключают, что пальмовый долгоносик завозится вместе с посадочным материалом.