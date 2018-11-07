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Съемки сериала За первого встречного в селе Ачандара

Горы, море и клопы: актеры российского сериала знакомят "френдов" с Абхазией

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Съемки российского сериала "За первого встречного" проходят в Абхазии. Актеры активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Sputnik подобрал самые яркие публикации о буднях и отдыхе кинематографистов.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Исполнительница роли главной героини нового российского сериала "За первого встречного" Равшана Куркова находится на съемках в Абхазии. Несмотря на плотный рабочий график, актриса успевает делиться эмоциями и наблюдениями с подписчиками в Instagram.

"День 1. #экспедиция", — так Куркова описала свою поездку в Новый Афон вместе с актрисой Натальей Ноздриной. Девушки сфотографировались у Новоафонского водопада и не прошли мимо новых осенних красок на станции Псырцха.

"Самое время для Абхазии! Погода еще шикарная, а природа еще лучше, а людской толпы уже нет!" — оставляют комментарии абхазские поклонники актрисы.

Теплые осенние пейзажи сменяются зажигательной абхазкой лезгинкой в следующей публикации. За пять дней актрисы не просто вжились в роль кавказских девушек, но даже научились танцевать "апсуацас" (абхазская лезгинка — прим.).

Актеры Наталья Ноздрина и Александр Пашков нашли способ легкого перекуса на площадке. Вместо бутербродов они едят фейхоа — сытно, натурально, низкокалорийно.

Пашков привез в Абхазию жену и дочку. Судя по фото, его спутницы подготовились основательно.

Увидев фото из аэропорта, подписчики принялись поздравлять актера с заслуженным отдыхом. "Спасибо! Но я не отдыхать приехал, а работать", — сообщил Пашков фолловерам и поделился эмоциями с нового рабочего места.

"Природа тут, конечно, невероятно красивая! Горы, водопады, ручейки — мощь… все зеленое и все цветет!" — пишет он. Но, по его словам, в Абхазии есть один минус, а какой подписчики стали угадывать в комментариях.
В тот же день Пашков раскрыл "тайну".

"Это клопы! Их много, мы живем в хорошей гостинице, но и тут они есть. На улице, в транспорте, повсюду. Говорят в у них сейчас брачный период, поэтому обострение", — пожаловался артист.

Пост Александра Пашкова в instagram
© Фото : Александр Пашков
Пост Александра Пашкова в instagram

Пострадал он не только от назойливых клопов. Во время съемок постановочной драки Пашкову "прилетел" неслабый удар. Благо, под рукой оказался кусок замороженного мяса, а вечером инцидент уже вспоминали со смехом под бокал абхазского красного вина.

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© Фото: artistpashkov
Во время съемок постановочной драки Пашкову "прилетел" неслабый удар

На следующее утро артист искупался в Черном море и набрался сил для нового дня.

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© Фото: artistpashkov
На следующее утро артист искупался в Черном море

А также рассказал о своих впечатлениях от Абхазии. Больше всего актера смутили "уставшая" архитектура, бедность населения, бездомные животные на улицах и автогонщики.

"Практически нигде нельзя расплатиться картой, только наличка ….и много всяких неприятных насекомых", — добавил актер, но при этом отметил: "Мандариновые деревья, обилие зеленой растительности, солнце, море, потрясающий морской воздух. Гостеприимные и улыбчивые люди! Все это, однозначно, затмевает недостатки!… Восхищаюсь! И счастлив, что имею возможность находиться здесь и сейчас".

Съемки сериала "За первого встречного" пройдут в Абхазии со 2 по 10 ноября. Премьера состоится на Первом канале весной 2019 года.



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