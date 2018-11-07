Горы, море и клопы: актеры российского сериала знакомят "френдов" с Абхазией

Асмат Цвижба, Sputnik.
Исполнительница роли главной героини нового российского сериала "За первого встречного" Равшана Куркова находится на съемках в Абхазии. Несмотря на плотный рабочий график, актриса успевает делиться эмоциями и наблюдениями с подписчиками в Instagram.
"День 1. #экспедиция", — так Куркова описала свою поездку в Новый Афон вместе с актрисой Натальей Ноздриной. Девушки сфотографировались у Новоафонского водопада и не прошли мимо новых осенних красок на станции Псырцха.
"Самое время для Абхазии! Погода еще шикарная, а природа еще лучше, а людской толпы уже нет!" — оставляют комментарии абхазские поклонники актрисы.
Теплые осенние пейзажи сменяются зажигательной абхазкой лезгинкой в следующей публикации. За пять дней актрисы не просто вжились в роль кавказских девушек, но даже научились танцевать "апсуацас" (абхазская лезгинка — прим.).
Актеры Наталья Ноздрина и Александр Пашков нашли способ легкого перекуса на площадке. Вместо бутербродов они едят фейхоа — сытно, натурально, низкокалорийно.
Пашков привез в Абхазию жену и дочку. Судя по фото, его спутницы подготовились основательно.
Увидев фото из аэропорта, подписчики принялись поздравлять актера с заслуженным отдыхом. "Спасибо! Но я не отдыхать приехал, а работать", — сообщил Пашков фолловерам и поделился эмоциями с нового рабочего места.
"Природа тут, конечно, невероятно красивая! Горы, водопады, ручейки — мощь… все зеленое и все цветет!" — пишет он. Но, по его словам, в Абхазии есть один минус, а какой подписчики стали угадывать в комментариях.
В тот же день Пашков раскрыл "тайну".
"Это клопы! Их много, мы живем в хорошей гостинице, но и тут они есть. На улице, в транспорте, повсюду. Говорят в у них сейчас брачный период, поэтому обострение", — пожаловался артист.
Пострадал он не только от назойливых клопов. Во время съемок постановочной драки Пашкову "прилетел" неслабый удар. Благо, под рукой оказался кусок замороженного мяса, а вечером инцидент уже вспоминали со смехом под бокал абхазского красного вина.
На следующее утро артист искупался в Черном море и набрался сил для нового дня.
А также рассказал о своих впечатлениях от Абхазии. Больше всего актера смутили "уставшая" архитектура, бедность населения, бездомные животные на улицах и автогонщики.
"Практически нигде нельзя расплатиться картой, только наличка ….и много всяких неприятных насекомых", — добавил актер, но при этом отметил: "Мандариновые деревья, обилие зеленой растительности, солнце, море, потрясающий морской воздух. Гостеприимные и улыбчивые люди! Все это, однозначно, затмевает недостатки!… Восхищаюсь! И счастлив, что имею возможность находиться здесь и сейчас".
Съемки сериала "За первого встречного" пройдут в Абхазии со 2 по 10 ноября. Премьера состоится на Первом канале весной 2019 года.