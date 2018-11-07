"Коршуны" расчистят полигоны в Абхазии от взрывоопасных предметов

Военнослужащим предстоит очистить около 12 гектаров горно-лесистой и прибрежной местности трех учебных полигонов: "Нагвалоу", "Гудаута" и "Цабал".

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik. Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приступили к сплошной очистке совместных полигонов от взрывоопасных предметов в рамках подготовки к новому учебному году. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Взрывоопасные предметы военные ищут с применением современных средств обнаружения и защиты, в том числе защитных костюмов сапера ОВР "Сокол", искателей неконтактные взрывных устройств ИНВУ "Коршун" и селективных переносных индукционных металлоискателей "ИМПС", — добавил он.

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Обнаруженные взрывоопасные предметы саперы базы уничтожают с помощью тротилового заряда.

"Все работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности", — рассказал Вадим Астафьев.

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Всего в подготовке полигонов принимают участие около 300 военнослужащих соединения, задействовано около 30 единиц специальной военной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, быстроходные траншейные машины БТМ-3, подъемные краны, экскаваторы и самосвалы.