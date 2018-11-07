Итальянская история с абхазским характером: "Кьоджинские перепалки" готовит РУСДРАМ

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Итальянская комедия "Кьоджинские перепалки" должна полюбиться зрителю, так как она отражает абхазский темперамент и ощущение жизни, сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба на посвященной премьере спектакля пресс-конференции 7 ноября.

"Спектакль режиссера Александра Коручекова очень востребован и уже полюбился зрителям, так как идет в нескольких российских театрах. Кроме того, это один из трех дипломных спектаклей абхазской студии Щукинского училища. Я был на премьерном показе и помню, что было такое ощущение, как будто надышался свежим воздухом, я испытал эстетический восторг", — рассказал Хинтба.

Впервые актеры абхазской труппы Щукинского училища представили спектакль в РУСДРАМе в мае 2018 года. В этот раз сцену с "щукинцами" разделят и штатные актеры театра.

"Этот спектакль теперь станет нашим репертуарным. В нем не только новые актеры, но и другой свет и даже новое ощущение. Вчера, во время прогона второго акта, я полностью растворился в спектакле. Я уже сейчас могу сказать, что это постановка, которой наш театр будет гордиться", — рассказал гендиректор.

По словам режиссера спектакля Александра Коручекова, репетиции премьеры начались в августе.

"Тогда мы отработали не больше восьми дней, потом мне пришлось уехать, и вернулся я только сейчас. То есть мы работали в очень плотном графике, но ребята прекрасно сами справились с задачей. Когда я вернулся в октябре, они уже многое доработали. Это говорит о том, что актеры в театре нацелены на работу и проявляют к ней интерес. Все не просто знали текст, но уже почти выучили танцы, попробовали все драки и трюки", — отметил режиссер.

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Коручеков отметил, что всего в постановке задействовано 13 актеров, семь из них – актеры РУСДРАМа. Несмотря на то, что актеры впервые играют постановку совместно, на качестве работы это не отразилось.

"Это такая игра, которая не вышла бы без работы с партнером. Нужно действовать командно, это как условие игры, и у ребят это получилось. Они действуют очень слаженно. За такой небольшой срок серди актеров возникло единение", — подчеркнул он.

Зритель в спектакле не просто наблюдатель, кьоджинцы вовлекают его в свои перепалки и даже советуются с ним.

"Он один из действующих персонажей, его все время берут в союзники, через него решают все споры, за него борются. Поэтому восприятия и первые эмоции зрителя нам очень важны", — добавил Коручеков.

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По словам Хинтба, спектакль – еще одна возможность познакомить зрителя с новым поколением абхазских актеров.

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"Это целевой государственный набор, но, к сожалению, для многих, кто вернулся, в государственных театрах попросту не оказалось штатных мест. Для многих это причина уехать за пределы Абхазии и искать работу в другом месте. Конечно, для страны это было бы большой потерей. Было бы расточительством, задействовав такие ресурсы, не распорядиться новыми актерскими силами по назначению. Поэтому спектакль нужен для того, чтобы ребята остались здесь и показали себя", — добавил гендиректор театра.