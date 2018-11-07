Жеребенок бросил вызов машинам на сочинской трассе: видео водителя

Видео того, как испуганный жеребенок бежит по автотрассе в Сочи, появилось в сети в среду 7 ноября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Как жеребенок попал на одну из самых загруженных сочинских дорог, пока остается загадкой. Одних пользователей социальных сетей это шокировало, других позабавило.

"Жалко бедолагу. Это просто жесть! Трудно представить состояние ребеночка! Выхода нет, а справа и слева опасность. И люди вместо того, чтобы остановиться или хотя бы проехать потише, проезжают мимо жутко смеясь", — возмутился пользователь Instagram edwardpirumyan.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особенности национального вождения: к чему надо быть готовым на дорогах Абхазии

Он также предположил, что владельцы скакуна могли специально его выпустить на дорогу, а сами в это время снимать с коптера.

"Солнышко… я представляю, какой он стресс перенес. Жалко ведь. Бежит, сам не знает куда. И это не собачка, которую можно остановиться и подобрать", — отметила "зоозащитница" svetlanasemitko.

"Феррари", — емким словом поделился ассоциациями mihail_aleksandrovich.

lenochkasea632018 уверена, что именно из-за нерадивых коневодов происходят тяжелые аварии.

А кто-то даже пошутил, что у одного из автолюбителей "сбежала" одна лошадиная сила.

Несколько лет назад сети облетел ролик из Абхазии, на котором страус сломя голову бежит по республиканской трассе. Как выяснилось позже, экзотическая птица сбежала из новоафонского живого уголка.

Встречи с бродячими животными на дорогах нередко оборачиваются дорожно-транспортными происшествиями. По мнению директора сухумской автошколы "Автотранспортник" Роберта Аведяна, у водителя есть шанс избежать столкновения, если соблюден скоростной режим и он имеет представление о повадках зверя.

© Sputnik / Максим Богодвид Национальный колорит или угроза безопасности

Лошади на проезжей части – самые опасные, так как они непредсказуемы, очень пугливые и ночью их тяжело разглядеть из-за окраса. Сигналить им не рекомендуется, потому что от громкого звука они могут вести себя непредсказуемо, резко сменить направление, предупредил автоэксперт.

Легче предугадать действия крупного рогатого скота. Чаще всего они вальяжно переходят дорогу или же стоят на ней. Несмотря на такое спокойствие, Аведян посоветовал водителям ни в коем случае не совершать экстренного торможения на скользкой дороге и не пытаться быстро объехать препятствие, а убедиться в том, что других помех нет.

Многие задаются вопросом, почему крупный рогатый скот так любит лежать на асфальте. По словам директора автошколы, дело в том, что они таким образом спасаются от назойливых насекомых, которых отпугивают испарения и жар от дорожного покрытия, еще и проезжающие машины обдают животных ветерком.