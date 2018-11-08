Суд по делу Тарсмана: защита требует справедливого правосудия

Сария Кварацхелия, Sputnik

Сухумский городской суд рассмотрел в четверг 8 ноября ходатайство о продлении содержания под стражей Хаджарата Тарсмана, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Суд продлил арест задержанному по факту ДТП, в котором погиб премьер

"Сегодня мы не решаем, виновны вы или нет. Суд не вдается в обстоятельства дела о происходившем. Сегодня решаем вопрос меры пресечения", – объяснил судья Астамур Тванба арестованному.

Генпрокуратура Абхазии ходатайствовала о продлении ареста Хаджарата Тарсмана на срок следствия. Защита же в свою очередь попросила у суда для Тарсмана домашний арест.

"Тарсман Хаджарат Зурикович постоянно проживает в селе Звандрыпш у дяди, так как мать и отец уже умерли. Он является студентом СОИ, работает охранником в "Гагра-банке". Администрация села Звандрыпш ходатайствует избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, так как нет основания полагать, что он скроется от следствия и суда или каким-либо образом воспрепятствует производству уголовного дела", – зачитал Аслан Квициния.

После часового совещания суд продлил Хаджарату Тарсману содержание под стражей еще на полтора месяца.

Чего требует сторона защиты?

Суд о продлении ареста Хаджарата Тарсмана привлекло внимание родственников арестованного. Людей возмутило то, что в деле в качестве обвиняемого проходит лишь один участник ДТП – Хаджарат Тарсман. По их мнению, тем самым нарушается принцип справедливого судебного разбирательства.

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"Да, он (Хаджарат Тарсман – прим.) попал в ДТП, в несчастный случай. Но нужно разбираться в этом деле как положено, объективно. Сейчас всю вину хотят переложить на Хаджарата. Но самого водителя премьера никто не привлек к ответственности. В случае с Хаджаратом сначала сказали, что он был под наркотическим или алкогольным опьянением, но потом это обвинение поменяли. Мы хотим, чтобы водитель правительственной машины тоже привлекался к ответственности, иначе не соблюдается принцип справедливого судебного разбирательства", – заявил Руслан Тарсман, дядя участника ДТП.

По версии следствия, 8 сентября 2018 года, примерно в 22:40, Тарсман, управляя автомобилем ВАЗ 21099 без водительского удостоверения и документов на машину, на 47 километре республиканской трассы нарушил требования правил дорожного движения и совершил столкновение с правительственной машиной. В ДТП погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. 21 октября Хаджарату Тарсман предъявили обвинение по части 3 статьи 263 – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сам Тарсман утверждает, что не нарушал правил дорожного движения и не виновен в аварии.

"8 сентября я направлялся по центральной трассе в сторону Псоу. Впереди ехала машина. Джип. В какой-то момент водитель джипа резко прижался к обочине и затормозил. Я решил его объехать, побоявшись, что ударю его, я только хотел его объехать, мимо меня проехали две машины, а с третьей я столкнулся. Я не пересекал свою полосу, не выезжал на встречку. На моей же полосе меня ударили. Правительственная машина ехала по моей полосе", – рассказал журналистам Хаджарат Тарсман.

Адвокат Аслан Квициния добавил, что его подзащитный двигался с разрешенной скоростью.

"По правилам дорожного движения, действующего в Республике Абхазия, все спецмашины с маяками имеют преимущество. Но они, по правилам, могут воспользоваться преимуществом только в том случае, когда уверены в том, что им уступили. И, если бы он находился под наркотическим опьянением, как заявили в самом начале, то это квалифицировалось бы частью 4 статьи 263 ("Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека" – прим.). Но в настоящее время в отношении него выдвинуто обвинение по части 3 ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" – прим.), значит, на момент ДТП он не находился под наркотическим опьянением. Было проведено освидетельствование, но без лабораторного обследования этот вопрос остается открытым, то есть не подтверждено", — добавил адвокат Аслан Квициния.

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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате автокатастрофы вечером 8 сентября. Кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию. По версии следствия, на 47 километре республиканской трассы, в районе села Блабырхуа, Хаджарат Тарсман, который ехал по встречной полосе, столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия марки "Toyota Camry". Премьер-министр Геннадий Гагулия от полученных травм скончался на месте.

Дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб премьер Абхазии, ведет следственное управление Генпрокуратуры Абхазии.

11 сентября Сухумский городской суд арестовал на два месяца.

21 октября Тарсману предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В четверг 8 ноября обвинение ходатайствовало продлить арест еще на два месяца, пока продолжаются следственные мероприятия. На данный момент отсутствуют заключение судмедэкспертизы и заключение комплексной судебно-автотехнической трассологической экспертизы. Сухумский городской суд продлил задержание Хаджарата Тарсмана на полтора месяца.