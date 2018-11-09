Отдельная категория: чего ждут многодетные семьи в Абхазии от жилпрограммы

С 2019 года в Абхазии заработает целевая программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан". Как давно многодетные семьи ждали этой помощи, поможет ли программа решить их главную проблему и кто может претендовать на эту безвозмездную государственную поддержку, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

У Миранды Берая из Очамчыры никогда не было собственного жилья. Десять лет назад ее первый супруг, от которого она родила четверых малышей, ушел на работу и больше не вернулся. Вторая попытка наладить семейную жизнь тоже не увенчалась успехом, и Миранда осталась одна с пятью детьми на руках. Самому младшему три года, а старшему 14 лет.

© flickr.com / Daniel Lee Кабмин Абхазии одобрил целевую программу "Жилище-2021"

С тех пор они переезжают с места на место. В черте города Очамчыра можно арендовать квартиру в пределах 5-7 тысяч рублей, но и эта сумма для многодетной семьи внушительная. Миранде иногда удается найти подработку в тепличных хозяйствах или на сборе цитрусовых, но этих денег едва хватает на еду или одежду для детей.

Сейчас Миранда с детьми живет в доме, куда их бесплатно пустили знакомые. Построен этот дом еще в советские годы и нуждается в капитальном ремонте. Вода к нему не подведена и набирают ее из крана во дворе. Многодетная семья заняла только первый этаж, так как второй заливает во время дождя. Старая кровля тоже нуждается в замене.

Главное условие участия в целевой программе "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" — претендент должен быть гражданином республики и не обладать собственным жильем. Распространяется она на людей, находящихся в затруднительном материальном положении, арендующих жилье или живущих в аварийном помещении, которое тоже ему не принадлежит.

© Sputnik Семья Миранды Берая

"На меня никогда не были оформлены ни квартира, ни дом. Уже пять лет одно за другим пишу заявления в администрацию города, но пока ничего не увидела. Просят еще подождать, но сколько можно ждать, уже нет сил", — поделилась переживаниями Берая.

Ситуацию усложняет и то, что старший сын Гениоз сильно болен с раннего детства, и всего несколько лет назад российские врачи ему поставили неутешительный диагноз клещевой энцефалит. Минздрав Абхазии оплатил операцию в Москве, но подростку периодически необходимы обследование и медикаменты, без которых у него случаются обмороки и судороги. Бабушка пытается помочь своим внукам, но ее пенсии тоже недостаточно.

Вернуться в родовое село Меркула многодетная семья тоже не может – далеко от школы.

Реализовать первую жилищную программу Абхазии планируют с 2019 по 2021 годы. На это выделят 30 миллионов рублей из республиканского бюджета. Максимальный размер безвозмездной финпомощи на одного участника программы составляет 500 тысяч рублей или по 100 000 рублей на каждого члена семьи, включая нетрудоспособных родителей. По словам Миранды, эта сумма решит их проблему. У нее уже есть на примете небольшой дом за 450 тысяч рублей.

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Если говорить о полном списке претендентов на участие в программе, то ими могут стать многодетные семьи с четырьмя и более детьми, инвалиды I группы, в том числе инвалиды I группы Отечественной войны народа Абхазии, семьи погибших в войне, семьи пропавших без вести и дети, чьи оба родителя погибли или пропали без вести.

Потенциальное жилье должно располагаться на территории населенного пункта, где работает претендент или проживает не менее двух лет до момента обращения.

Эмма Ахмет-оглы из Кутола и ее шестеро детей живут в съемной квартире в Агудзере. Администрация Гулрыпшского района пошла навстречу, и уже год оплачивает им жилье.

Проблемы начались пять лет назад, когда дом, в котором жила эта семья, пришлось продать для оплаты операции супруга.

"Я жила у родителей супруга. Потом, когда он попал в аварию, нам пришлось продать дом. С этого дня вместе с детьми снимаем жилье. На мне никогда не числилась недвижимость, в собственности у меня ничего нет. Прописана у матери в Гулрыпше", — рассказала Ахмет-оглы.

© Sputnik Семья Эммы Ахмет-оглы

Эта семья тоже входит в число подопечных фонда "Киараз". Сама Эмма старается не сидеть сложа руки. Берется за каждую подработку. Старший сын уже совершеннолетний и тоже старается помогать, но его скоро заберут в армию. Эмма не против этого. По ее мнению, служба пойдет только на пользу сыну.

Услышав о новой программе, многодетная мать обрадовалась. Несмотря на острую нехватку денег, она давно присматривает жилье с надеждой на то, что скоро появится возможность приобрести собственную жилплощадь.

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За эти годы Эмма изучила абхазский рынок недвижимости и знает, где, по какой цене, в каком состоянии можно поискать квартиры. Если у нее на руках будет сумма в полмиллиона, она готова поднакопить сама или обратиться за помощью к родственникам, чтобы купить трехкомнатную квартиру в Гулрыпшском районе за 700 тысяч рублей, она ее уже присмотрела. Более того, Эмма даже готова переехать в другой район.

В ожидании дома

Матери четверых детей Хатуне Акаба повезло меньше. Она тоже снимает квартиру и воспитывает детей одна. Старшему сыну 15 лет, младшему 4,5 месяца. В критерии программы она не вписывается. Дело в том, что Хатуна прописана в Ткуарчале, где несколько лет назад районная администрации выделила ей квартиру, правда, без окон и дверей. Отремонтировать ее она не в силах, да и не видит смысла.

"Да, мне выделили квартиру, но жить там невозможно. Одни голые стены. Помимо этого, к сожалению, в Ткуарчале очень сложно найти работу. Затем я переехала в Сухум, сотрудники "Киараза" устроили меня на работу поваром, а дети учатся в лицее-интернате", — рассказала Хатуна.

Бывают такие периоды, когда ей не удается вовремя оплатить жилье, квартира обходится ежемесячно в 12 тысяч рублей.

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Многодетным семьям сложно найти квартиру в аренду, поделилась опытом Акаба. По ее наблюдениям, мало кто соглашается пустить в дом семью с маленькими детьми, так как боятся, что они испортят мебель, бытовую технику. Как-то Хатуна искала съемное жилье почти полгода.

Жилищный вопрос остро стоит в Абхазии, говорит исполнительный директор "Киараза" Кама Гопия. Их организация опекает более 300 семей, и все они без исключения нуждаются в улучшении условий проживания.

"Мне сейчас сложно назвать конкретную цифру о семьях, которые не имеют собственного жилья, но определенно все наши подопечные, а их более 300 семей, нуждаются в улучшении жилищных условий. Дети, бывает, живут в сырости, холоде, спят на бетонном полу, это естественно пагубно влияет на их здоровье", — рассказала Гопия.

Она с сожалением добавила, что нередко сталкивается с тем, что семьи из сельской местности вынужденно покидают отчий дом и переезжают в поисках работы в Сухум, где они вынуждены снимать квартиры. Многие ждут появления ипотечных программ, по мнению Гопия, даже такие условия приобретения жилья устроили бы нуждающихся.