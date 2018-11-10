Песенный припев: история ансамбля "Орайда"

О том, как благодаря абхазскому народному песенному припеву "орайда" родился музыкальный ансамбль, и как они успешно выступали с югославским певцом Ладо Лесковаром, корреспонденту Sputnik рассказал один из первых участников группы заслуженный артист Абхазии Нодар Сагария.

Sputnik, Рада Ажиба

"На этой фотографии вокально-инструментальный ансамбль "Орайда". Снимок был сделан для афиши перед их сольным концертом на набережной Пицунды", — делится воспоминаниями участник группы, заслуженный артист Абхазии Нодар Сагария.

© Фото : Семен Мишин-Моргенштерн Ансамбль "Орайда"

Ансамбль "Орайда" был создан в 1973 году при Государственной филармонии Абхазии. Основатель коллектива – Алик Митичян. По словам Нодара Сагария, вокально-инструментальный ансамбль был "нацелен" на гастроли по всему Советскому Союзу. Музыканты были местные — абхазы, армяне, греки, русские и грузины.

"На фотосессию ансамбля "Орайда" я поехал, потому что собирался работать в составе группы, правда, проработал около года. Очень приличный коллектив был для тех времен. Состав был такой: барабаны, две гитары, клавиши и скрипка, — музыканты все местные. У меня были их первые концертные афиши, но потерялись во время войны", — с сожалением сказал Нодар.

© Фото : Семен Мишин-Моргенштерн Ансамбль "Орайда"

Название ансамбля было выбрано не случайно, говорит Сагария.

"Члены коллектива думали, как же назвать группу. В то время существовали ансамбли при филармонии: "Райда", "Вечерний Сухум", "Апсны-67". Долго думали, решали и остановили свой выбор на "Орайда", как известно, орайда — песенный припев у абхазов", — сказал артист.

© Фото : Семен Мишин-Моргенштерн Ансамбль "Орайда"

Говоря о репертуаре ВИА "Орайда" Сагария отметил, что он состоял из абхазских песен.

"В репертуаре "Орайда" на 80 процентов были абхазские песни. Также пели зарубежные и русские песни, перепевали группу "Самоцветы", Юрия Антонова и многих других, популярных в то время певцов. Но основной упор был на абхазские песни, конечно. В истории этого ансамбля есть такой факт — они работали с югославским певцом Ладо Лесковаром, и весьма успешно", — добавил Сагария.

В состав вокально-инструментального ансамбля "Орайда" входили: Аркадий Крия, Алик Митичян, Роберт Саакян, Анатолий Григорьев, Александр Басюк, Амиран Микава, Виктор Понамаренко, Александр Кузнецов, Валерий Павлов, Зураб и Алескандр Полянские, Валерий Малишава. Имел ВИА в своем составе и танцоров — Вячеслава Басария и Турика Гунба.

© Фото : Семен Мишин-Моргенштерн Ансамбль "Орайда"

"После того как ансамбль "откатал" один круг гастролей, состав стал меняться, одни приходили, другие уходили. Группа продолжала работать до 1976 года", — сказал Нодар Сагария.

Полвека с "Апсны 67": в РУСДРАМе исполнили хиты легендарного ВИА>>

Он уверен, что ансамбль продолжил бы свое существование и работал бы с большим успехом, если бы не разногласия внутри коллектива по политическим взглядам.