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МВД

Президент поздравил милиционеров с профессиональным праздником

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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День работников министерства внутренних дел Абхазии ежегодно отмечается в республике 10 ноября.

СУХУМ, 10 ноя – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 10 ноября поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Сотрудники органов внутренних дел всегда занимали достойное место в решении общегосударственных задач. Лучшие традиции закладывались многими поколениями, в связи с этим выражаю особую благодарность ветеранам органов внутренних дел за неоценимый вклад в дело становления современной милиции, за воспитание нового поколения сотрудников МВД", — говорится в частности в тексте поздравления.

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Рауль Хаджимба отметил, что опыт и знания милиционеров бесценны.

"Своей активной жизненной позицией вы показываете пример честного и беззаветного служения Родине. В этот день мы отдаем дань памяти сотрудникам, сложившим свои головы в годы Отечественной войны народа Абхазии 1991-1992 годах, за процветание и независимость нашей страны", — отметил Хаджимба.

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Президент убежден в том, что сотрудники МВД и впредь будут прилагать все свои знания и силы для охраны общественного порядка, обеспечения надежной защиты интересов граждан и сохранения спокойствия в обществе.

Теги:
День милиции Абхазии, МВД Абхазии, Рауль Хаджимба, Абхазия


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