Футбольная команда из Сухума взяла "серебро" на турнире в Адлере

Турнир по футболу в честь мастера спорта СССР международного класса Андрея Канчельскиса прошел в Адлере с 5 по 11 ноября.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Команда по футболу сухумской Детской юношеской спортивной школы №1 заняла второе место на турнире в Адлере, рассказал корреспонденту Sputnik тренер команды Владимир Абодин.

"В турнире было три возрастных категорий – 2007, 2008 и 2011 года рождения. Наша команда участвовала в категории 2011 года рождения и по очкам заняла второе место, уступив команде из Подмосковья "Триалиту". Всего было сыграно пять матчей", — сказал Абодин.

Тренер добавил, что результатом доволен не только он, но и вся команда, так как она была создана всего пару месяцев назад и впервые участвовала в турнире за границей. Один из игроков Кан Хапат был удостоен награды "Лучший нападающий".

© Фото : Миранда Шония Команда по футболу сухумской ДЮСШ №1 на турнире по футболу в честь мастер спорта СССР международного класса Андрея Канчельскиса. Адлер, 5-11 ноября

"Эмоций было много. Они все еще пребывают в состоянии эйфории, а момент, когда им раздавали медали, дети были на седьмом небе от счастья", — поделился Абодин.

© Фото: Кубок Канчельскиса Команда по футболу сухумской ДЮСШ №1 на турнире по футболу в честь мастер спорта СССР международного класса Андрея Канчельскиса. Адлер, 5-11 ноября

В турнире по футболу в честь мастер спорта СССР международного класса Андрея Канчельскиса, который состоялся в Адлере с 5 по 11 ноября, участвовало шесть команд из Абхазии, Сочи, Краснодарского края, Москвы и Подмосковья.