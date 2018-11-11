Спортсмен из Абхазии стал чемпионом мира по смешанным единоборствам

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Энри Агрба из Абхазии стал чемпионом мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA, рассказал корреспонденту Sputnik его тренер Астамур Аристава в воскресенье 11 ноября.
"Энри провел два боя. Первый был с представителем Индии, которую наш спортсмен уверенно выиграл. В финале он встретился со спортсменом из Кыргызстана, чемпионом мира по боевому самбо. Вот с ним бой был очень тяжелым, но даже в такой упорной борьбе, Энри удалось одержать победу", — сказал Аристава.
Он добавил, что помимо чемпионского звания и пояса, за финальный бой Энри Агрба также был удостоен приза "За лучший бой на турнире".
Энри Агрба 23 года. Помимо смешанных единоборств, которыми он увлекся около трех лет назад, Энри профессионально занимается борьбой и волейболом. Член сборной Абхазии по волейболу.
"Он у нас очень развит. Играет в волейбол за нашу сборную, борется, а теперь еще и дерется. Как видим, успешно", — отметил тренер.
Аристава добавил, что в ходе боев Энри не получил серьезных трав, только немного у него побаливает колено.