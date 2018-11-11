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Боксер Энри Агрба

Спортсмен из Абхазии стал чемпионом мира по смешанным единоборствам

© Фото : Астамур Аристава
В Абхазии
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IX Кубок мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA состоялся с 10 по 11 ноября в Кисловодске.

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Энри Агрба из Абхазии стал чемпионом мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA, рассказал корреспонденту Sputnik его тренер Астамур Аристава в воскресенье 11 ноября.

"Энри провел два боя. Первый был с представителем Индии, которую наш спортсмен уверенно выиграл. В финале он встретился со спортсменом из Кыргызстана, чемпионом мира по боевому самбо. Вот с ним бой был очень тяжелым, но даже в такой упорной борьбе, Энри удалось одержать победу", — сказал Аристава.

Он добавил, что помимо чемпионского звания и пояса, за финальный бой Энри Агрба также был удостоен приза "За лучший бой на турнире".

Боксер Энри Агрба и его тренер Астамур Аристава
© Фото : предоставлено Астамуром Аристава
Боксер Энри Агрба и его тренер Астамур Аристава

Энри Агрба 23 года. Помимо смешанных единоборств, которыми он увлекся около трех лет назад, Энри профессионально занимается борьбой и волейболом. Член сборной Абхазии по волейболу.

"Он у нас очень развит. Играет в волейбол за нашу сборную, борется, а теперь еще и дерется. Как видим, успешно", — отметил тренер.

Аристава добавил, что в ходе боев Энри не получил серьезных трав, только немного у него побаливает колено.

Теги:
чемпионы, Абхазия


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