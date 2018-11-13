Дом с коммунальной историей: прошлое и будущее виллы Алоизи

О том, как реставрируется один из главных памятников архитектуры Сухума – вилла Алоизи, почему ремонт затянулся на семь лет и что можно увидеть за высокой металлической оградой, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Три новых величественных купола, отреставрированный фасад и строительные леса. Пожалуй, это все, что можно увидеть с улиц Гулиа и Шотландская, когда смотришь на виллу Алоизи. Но титанический объем работ, которые выполняется уже более семи лет, остался за высокой металлической оградой. Sputnik удалось заглянуть за нее.

Вернуть первозданный вид

Вилла Алоизи была построена в 1896 году у самого подступа к горе Чернявского на пересечении улиц Гулиа и Шотландской для заместителя начальника Сухумского порта полковника Де Симона. Изначально здание было выдержано в неорусском стиле. Но после смерти Де Симона здание выкупил французскоподданый католик Иоаким Алоизи. Он переделал виллу, придав ей эклектичный вид. Сохранен здесь и неорусский стиль, есть и модерн, и неоготика, и даже мавританский стиль.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

В советское время вилла превратилась в коммуналку. Раздробили внутреннее пространство на комнатушки, все выходы и балконы перекрыли.

После Отечественной войны народа Абхазии она вовсе стала превращаться в руины. В 2011 году появился инвестор, который решил вернуть величественному зданию первозданный вид.

Непростое дело

Оказалось, что недостаточно укрепить стены. Надо было начинать с фундамента или того, что так называлось.

"Улица Шотландская более чем на три метра выше фундамента здания. То есть фундамента как такового не было. Он был сделан из подручных материалов: была выкопана траншея и туда закинуты камни. На этом стояло здание. И со стороны улицы Шотландская грунт давил на здание, и оно могло просто полностью разрушиться", – объяснил представитель инвестора Геннадий Маргания, который любезно согласился провести экскурсию по вилле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

При фундаментных работах строители вручную вынимали грунт, обустроили дренаж по всему периметру здания и возвели опорную стену. Теперь первый этаж, который раньше использовался как полуподвальное помещение, стал пригодным для жилья.

После началось усиление стен и колонн, восстановление лестницы, реставрация куполов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

"Раньше межэтажное перекрытие было деревянным. Теперь же оно стало бетонным. Для того чтобы все это воспроизвести в прежнем виде, инженер-конструктору пришлось проделать огромную работу по конструктиву, правильно все рассчитать. Также было произведено усиление всех колонн, восстановление лестницы. И потом очень тяжелый объем работ был произведен по восстановлению всех куполов, которые тоже были исполнены в дереве. Естественно все это сгнило. Мы изучили все конструктивно и восстановили купола в металле. Листы куполов сделаны из титана, который привезли из Германии", – рассказал Маргания.

Тонкости реставрации

Самая кропотливая работа – восстановление стрельчатых оконных проемов, арок в восточном стиле, декоративных межэтажных поясов, лепнина, архитектурные сталактиты.

Оригинальный декор до наших дней практически не дошел. Реставраторам достались лишь старые фотографии, по которым они работают.

"Лепнина выполнена в арабском стиле. Когда мы брались за работу, этой лепнины уже толком не было", – отметил инженер Унсал Алыш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

Для восстановления украшений здесь же, на месте, создан целый цех. Сначала строители отливают элементы, монтируют их на стены, а потом уже художники вручную разукрашивают каждый фрагмент. В одной только арабской вязи их более 40.

Сейчас фасадные работы подходят к концу. Впереди установка оконных рам и металлических перил, которые сохранились в оригинальном виде, утраченные же узлы реставраторы тоже будут восстанавливать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

"Оконные рамы будут сделаны в каштане и в дубе. Оригинальные были именно такими. А потом уже внутри начинаются работы. Все очень дорогостоящее. Но самое главное – восстанавливается не как попало, а добросовестно. Работы очень тяжелые, очень тонкие, занимают много времени. Но мы уверены, теперь здание сейсмостойкое", – убежден представитель инвестора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Реставрация памятника архитектуры Сухума – виллы Алоизи

Последний штрих – восстановление фонтана на территории виллы. В советское время дом Алоизи потерял часть земельного участка, и фонтан теперь стоит не в середине усадьбы, а на краю.

"Теперь нам надо восстановить фонтан в прежнем виде, но уже установить в центр имеющейся территории", – добавил Маргания.