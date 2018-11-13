Электроснабжение восстановлено по всей Абхазии, кроме центра Сухума

СУХУМ, 13 ноя-Sputnik. Электроснабжение восстановлено по всей Абхазии, кроме центральной части Сухума, сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго" во вторник 13 ноября.
Проблемы с электричеством в центральной части столицы тоже будут устранены в ближайшее время, заверили в компании.
Отключение электроэнергии в республике произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220" в 18:00, во вторник 13 ноября.
За время массового отключения электричества, как сообщили в МВД И МЧС республики, в Абхазии не зафиксированы чрезвычайные происшествия и нарушения общественного порядка.