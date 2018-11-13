Электроснабжение восстановлено по всей Абхазии, кроме центра Сухума

Подача электроэнергии в районах Абхазии была прервана из-за аварии на высоковольтной линии «Очамчыра 220» примерно в 18:00 вторника 13 ноября.

СУХУМ, 13 ноя-Sputnik. Электроснабжение восстановлено по всей Абхазии, кроме центральной части Сухума, сообщили Sputnik в пресс-службе "Черноморэнерго" во вторник 13 ноября.

Проблемы с электричеством в центральной части столицы тоже будут устранены в ближайшее время, заверили в компании.

Отключение электроэнергии в республике произошло из-за повреждения высоковольтной линии "Очамчыра 220" в 18:00, во вторник 13 ноября.

За время массового отключения электричества, как сообщили в МВД И МЧС республики, в Абхазии не зафиксированы чрезвычайные происшествия и нарушения общественного порядка.